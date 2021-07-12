БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Банки выдали кредитов по программе льготной ипотеки на 470 миллионов

По состоянию на 12 июля уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 554 кредитных договора на общую сумму 470,06 млн грн, при чем как на первичном (21,19%), так и вторичном (соответственно – 78,816%) рынках.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Уполномоченными банками рассматриваются 881 заявка на участие в программе на общую сумму 759,86 млн грн, из которых 19,51% составляет первичный рынок и 80,49% – вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:

  • Киев (34,8%);
  • Киевская область (29,1%);
  • Харьковская область (6,3%);
  • Львовская область (5,6%);
  • Ривненская область (4%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

  • +5% – количества кредитов и +5% – суммы кредитов;
  • +4% – количества заявок и +4% – от суммы заявок.

Как сообщалось, с 1 марта начала действовать правительственная программа "Доступная ипотека 7%".

Программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.

Джерело:  Минфин
банки (7091) іпотека (373) Мінфін (2983)
