Банки выдали кредитов по программе льготной ипотеки на 470 миллионов

По состоянию на 12 июля уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 554 кредитных договора на общую сумму 470,06 млн грн, при чем как на первичном (21,19%), так и вторичном (соответственно – 78,816%) рынках.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Уполномоченными банками рассматриваются 881 заявка на участие в программе на общую сумму 759,86 млн грн, из которых 19,51% составляет первичный рынок и 80,49% – вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:

Киев (34,8%);

Киевская область (29,1%);

Харьковская область (6,3%);

Львовская область (5,6%);

Ривненская область (4%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+5% – количества кредитов и +5% – суммы кредитов;

+4% – количества заявок и +4% – от суммы заявок.

Как сообщалось, с 1 марта начала действовать правительственная программа "Доступная ипотека 7%".

Программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.