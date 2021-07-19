Россия вновь не пускает туристов в Египет вопреки обещаниям Путина

Росавиация отклонила все заявки российских авиакомпаний на выполнение рейсов из городов России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Согласно приказу ведомства, соответствующие заявления подавали десять перевозчиков, передает Интерфакс.

Согласно документу, из Москвы, Петербурга и других регионов страны в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планировали летать авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines, Azur Air, "Якутия", S7, iFly, "ИрАэро", "Азимут" и NordStar. Всего было подано более 230 заявок.

Как сообщил источник агентства в авиакругах, отклонение заявок на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх связано с "отсутствием решения оперштаба о параметрах возобновления авиасообщения".

В начале июня авиакомпании также получили отказ Росавиации в допуске к рейсам в курортные города Египта.

Как сообщалось, в конце апреля российский президент Владимир Путин пообещал президенту Египта Абдельфаттаху Сиси, что Россия готова полностью возобновить авиасообщение с Египтом, включая чартерные рейсы на курорты этой страны.

8 июля Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года.

Напомним, Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Петербург.

За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз она оказывалась недостоверной.