Госпредприятие Минэнерго заказало ликвидацию шахты на Донбассе за 130 миллионов

Госпредприятие "Объединенная компания "Укруглереструктуризация" Министерства энергетики 2 июля по результатам тендера заказало ООО "Будпромзахид" ликвидацию шахты ГП "Торецкуголь" за 134,4 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2022 года физически ликвидируют шахту "Северная" в поселке Северное неподалеку от Торецка Донецкой области. При этом нужно выполнить мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды: рекультивацию отвалов №1-3, отвала "хребтов" и отвала шахты "Восточная", озеленение отвалов, основной промплощадки и площадки ремонтно-строительного управления.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, наибольшая сумма в 12,58 млн грн приходится на щебень из природного камня для строительных работ М200-М300 70-120 мм по 486 грн за кубометр.

Стоимость договора на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 138,25 млн грн.

ЧП "Строй-Арсенал" предлагало цену на 4% ниже, но его предложение отклонили из-за выявленных недостатков в сметах.

После избрания победителем ООО "Будпромзахид" Госаудитслужба начала мониторинг тендера на основании автоматического индикатора рисков "Превышение срока рассмотрения тендерного предложения, которое по результатам оценки определены наиболее экономически выгодным".

В то же время более дорогими конкурентами победителя на тендере были ООО "Будмонтажсервис I" и КолП "Донтехно".

Читайте также: Средняя цена тонны угля госшахт за пять месяцев оказалась в три раза ниже его себестоимости, – Минэнерго

"Будпромзахид" создан в 2019 году в Червонограде Львовской области. Сейчас фирмой владеет и управляет Ярослав Бербека, а ранее владел и руководил Владимир Лотоцкий.

Бербека руководит ООО "Энергомехпром" Натальи Пантелеевой и Игоря Бриля, которое имеет один с компанией "Будпромзахид" номер телефона. Ранее его использовало еще и ООО "Корпорация Энерго Тандем", которое поставляло оборудование на ГП "Львовуголь".

Ранее "Будпромзахид" имел совместный номер телефона с ООО "ИВК-Снаб" Бриля, которое когда-то фигурировало в уголовном деле против ГП "Львовуголь". Как считали тогда аудиторы, "Львовуголь" продавал "ИВК-Снаб" уголь по заниженным ценам.

Лотоцкий владел ООО "Энерго-Вик", которое тоже было поставщиком "Львовуголь".

Победитель арендует технику у мариупольского ООО "НПП "Донбудсервис", которое принадлежит Михаилу Чижику и Сергею Богоутдинову, зарегистрированным в оккупированном Донецке.

Всего "Будпромзахид" получил подрядов исключительно у нынешнего заказчика на 284,4 млн грн.