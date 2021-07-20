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Ривненская АЭС подключила к сети энергоблок №3 после завершения ремонта

Ривненская АЭС подключила к сети энергоблок №3 после завершения ремонта

Ривненская атомная электростанция 19 июля в 14:10 подключила энергоблок №3 (ВВЭР-1000) к энергосистеме страны после завершения текущего ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

Отмечается, что на данный момент продолжается повышение мощности блока, соответственно с программой пуска.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ривненской АЭС и прилегающей территории не менялся и находится в пределах нормы.

Напомним, энергоблок №3 был отключен от сети 7 июля.

Ранее сообщалось, что госпредприятие НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company подписали контракт на разработку и предоставление лицензионной документации на поставку топливных сборок ВВЭР-440 для энергоблока №2 Ривненской атомной электростанции.

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Джерело:  Ривненская АЭС
АЕС (816) ремонт (1488) Рівне (160)


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