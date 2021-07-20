Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 7 миллиардов

В течение недели, с 19 по 23 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов шести ликвидируемых банков на общую сумму 6,95 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что из них на сумму 5,9 млрд грн выставлено на продажу права требования по выданным банками кредитами, а на сумму 927,39 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, ценные бумаги будут торговаться за 95,27 млн грн, а дебиторская задолженность – за 16,97 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

ПАО "Златобанк" на общую сумму 5,49 млрд грн;

АО "ВТБ Банк" – на 363,24 млн грн;

АО "Родовид Банк" – на 336,47 млн грн;

АО "АКБ "Аркада" – на 327,04 млн грн;

АО "Мисто Банк" – на 224,26 млн грн;

АО "АКБ "Капитал" – на 200,02 млн грн.

Напомним, на прошлой неделе Фонд планировал продажу активов 9 банков на сумму 3,82 млрд грн.