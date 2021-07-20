Украина планирует построить 25 индустриальных парков за три года, – Чернышев

Правительство намерено построить 25 новых индустриальных парков за ближайшие три года.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы", передает Интерфакс-Украина.

"На протяжении ближайших трех лет правительство Украины намерено построить 25 новых индустриальных парков, создавая условия и инвестируя государственные средства в создание таких объектов", – сказал он.

Чернышев уточнил, что среди нынешних 50 индустриальных парков в действительности работают около 10.

Министр напомнил, что в парламенте зарегистрированы два законопроекта с поправками в Налоговый и Таможенный кодексы, содержащие фискальные стимулы для индустриальных парков. Законопроекты предусматривают возможность для участников индустриальных парков получить освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование, импортного НДС на оборудование и от налога на прибыль на 10 лет. Также предлагается предоставить местных властям право устанавливать льготы по местным налогам для индустриальных парков и их резидентов.

"Они будут приняты осенью", – отметил Алексей Чернышев.

Министр также добавил, что второго чтения ожидает законопроект о перезапуске индустриальных парков.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о перезапуске индустриальных парков №4416-1. Он предусматривает, в частности, для резидентов индустриальных парков компенсацию доли инвестиций от 15% до 70% капитальных расходов в первые три года в зависимости от объема экспорта компании, компенсацию от 30% до 70% процентных платежей по кредиту в зависимости от объема экспорта, а также 50%-ную компенсацию стоимости подключения к электросетям.