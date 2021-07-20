Нацкомиссия обнаружила еще шесть новых мошеннических инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов в ходе сотрудничества с регуляторами финансовых рынков стран ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР, в обновленный список с целью защиты прав инвесторов включены шесть новых сомнительных финансовых проектов ("скам-проектов"), которые с большой вероятностью привлекают средства, в том числе и от граждан Украины.

Это проекты InvestMarkets, JustTradingCompany, "Альфатраст", Dowmarkets, uTrader и "Тренд Брокер".

Полный перечень скам-проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии, сейчас в него входит 76 сомнительных финансовых проектов.

Как сообщалось, в конце июня НКЦБФР внесла в список сомнительных инвестиционных проектов после соответствующих обращений от правоохранительных органов и юридических лиц проекты NPBFX, GERCHIK & CO, WANT. BROKER, GoldenStanley, KIEXO, TrustMacquarieCapital.