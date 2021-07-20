Порт "Черноморск" сократил перевалку грузов за полгода на 13%

Морской порт "Черноморск" в январе-июне 2021 года сократил перевалку грузов на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,38 млн тонн.

Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины", за указанный период "Черноморск" снизил перевалку экспортных грузов на 14,4% – до 8,4 млн тонн, увеличил перевалку импортных – на 6,7%, до 1,56 млн тонн, снизил перевалку транзитных – на 39,9% до 412,8 тыс. тонн, перевалку каботажных – на 43,8% до 3,09 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

Перевалка наливных грузов в порту упала на 37,8% – до 475,16 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов – на 21,5%, до 6,710 млн тонн, тарно-штучных увеличилась на 19,9% – до 3,194 млн тонн.

Перевалка контейнеров в январе-июне составила 68,886 тыс. TEU (сокращение на 12,3%).

Как сообщалось, морской порт "Черноморск" в 2020 году сократил перевалку грузов на 8,7% по сравнению с 2019 годом – до 23,887 млн тонн.

Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов: наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.