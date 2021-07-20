Суд заблокировал продажу "Укрэксимбанком" прав на основные цеха завода ЛАЗ за 170 миллионов

Суд удовлетворил заявление ООО "Львовские автобусные заводы" об обеспечении иска и запретил "Укрэксимбанку" осуществлять любые действия по оформлению результатов торгов, входе которых были реализованы права требования по кредитным договорам ЧАО "Львовский автомобильный завод" (правопреемником которого является ЧАО "Завод коммунального транспорта") с залогом в виде основных цехов предприятия за 170 млн грн.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Киева принял 16 июля, передает Finbalance.

Суд также запретил "Укрэксимбанку" осуществлять любые действия по отчуждению для ООО "Капитал-Финанс" права собственности на проданный на аукционе лот и наложил арест на имущественные права, вытекающие из кредитных договоров между "Укрэксимбанком" и ЧАО "Завод коммунального транспорта", а также с поручителем ООО "Львовские автобусные заводы".

Кроме того, суд запретил покупателю указанного лота ООО "Капитал-Финанс" осуществлять любые действия относительно приобретения права собственности на него, а также перечислять средства "Укрэксимбанку" за его покупку.

Как сообщалось, 6 июля государственный "Укрэксимбанк" продал права требования по кредитным договорам ЧАО "Львовский автомобильный завод" (правопреемником которого является ЧАО "Завод коммунального транспорта") с залогом в виде основных цехов предприятия за 170 млн грн.

Глава правления банка Евгений Мецгер отмечал, что несмотря на успешный аукцион по продаже лота "все еще существуют предыдущие владельцы объекта и наши мистические суды, которые вполне могут выдать вердикты, списанные с булгаковских сюжетов".

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Согласно данным в системе "Prozorro.Продажи", стартовая цена лота была установлена на уровне 76,58 млн грн, а победителем аукциона стало ООО "Капитал-Финанс" с предложением 170 млн грн. Сейчас ожидается подписание протокола по итогам торгов.

Собственником ООО "Капитал-Финанс" в госреестре указан львовский предприниматель Максим Чухен.

Согласно описанию лота, в залоге по кредиту находятся производственные помещения во Львове общей площадью 138,67 тыс. кв. м, а также движимое имущество – оборудование главного производственного корпуса. Кроме того, арестовано имущество поручителей по кредиту, представленное преимущественно цехами и складскими помещениями.

Сейчас на имущество, которое было передано в ипотеку АО "Укрэксимбанк, наложен арест в рамках уголовного производства по требованию Государственной фискальной службы.

При этом должник признан банкротом в 2014 году и находится в состоянии ликвидации, признанные требования "Укрэксимбанка" в его отношении составляют 58,7 млн грн. За должником не зарегистрированы земельные участки в собственности или пользовании.