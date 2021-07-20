Министр экономики оценил объем теневых зарплат в 500 миллиардов
Вследствие теневой занятости Украина ежегодно теряет до 500 млрд грн, которые можно было бы использовать для повышения социальных стандартов.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко на форуме "Украина 30.Трудовые ресурсы", передает Укринформ.
"Теневой фонд оплаты труда в Украине почти полтриллиона гривен в год. За счет этих средств Украина могла бы развивать стратегические проекты, повышать заработные платы и пенсии, социальные стандарты", – отметил он.
По его словам, многие люди скрывают от государства наличие той или иной формы трудовых отношений, и соответственно, существование дохода. В итоге, по статистике, один работающий украинец содержит двух неработающих.
"И такие диспропорции и системные противоречия на рынке труда особенно ярко "осветил" коронакризис. Речь идет о дисбалансе спроса и предложения рабочей силы, несоответствии качества образования запросам работодателей, диспропорции в оплате труда. Украина, как и весь мир больше года живет в новых реалиях. Цифровизация и пандемия – основные факторы, которые сейчас формируют новые правила на рынке труда", – добавил Любченко.
Как сообщалось, с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям. За первую неделю проверок было обнаружено 724 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.
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А всю соціалку покласти на громадянське суспільство та приватні фонди.
Тоді усіляке звикле до соціалки бидло або почне робити або буде з голодухи цюньку смоктати.
Бо це європейська вимога. Я кажу про те що треба скасовувати обов'язкову пенсію за віком на майбутнє, щоб більше нікому її не призначати. Можеш працювати - працюй. Не можеш, йди на пенсію за станом здоров'я.
2. " податки платять для покращення надавання послух, покращення добробуту і тд" - це радянська дурня. Держава не надає ніяких інших послуг окрім адміністративних і не створена для покращення чийогось добробуту. Доки нарід цього не зрозуміє, доти буде смоктати товсті прутні олігархів.
3. "оборона, контррозвідка, розслідування злочинів, судочинство, тошо, Ви впевнені що всі громадяни захочуть щоб саме на це йшли їх податки? Раз тільки на це...тоді навіщо нам всі ці державні інституції , навіщо тоді держава... - держава треба щоб тебе у власному домі не грабували, не гвалтували (для цього треба слідство і судочинство) і не відправляли у рабство (для цього треба оборона і контрозвідка). І зазвичай бидло скаржиться що на це йдуть податки лише доти доки його не згвалтують або не пограбують, або не *********** дім з ГРАДу. А потім зі слізьми на очах біжить до держави плакатися.
4. Називати бидло бидлом - це називати речі своїми іменами.
5. За що поважати бидло? За те що воно голосує за того хто набреше більше? Чи за те що воно плодить дітей більше ніж здатно прокормити власними силами?
Повагу самодостатньої людини ще заслужити треба.
А бидло на це не здатно.
Справа в тому, що бидло - паразити, які живу за чужий рахунок. Або на "соціалку", або так як у корейському фільмі "Паразити" 2019 року показано.
На відміну від бидла я живу не за чужий, а за власний рахунок.
А твої твердження, через те що не мають під собою жодного підгрунття виглядають ображеним дитячим "Сам такий" і лише смішать мене.
Головне - не наплодити 2-3 дітей не маючи власного житла і стабільної оплачуваної роботи.
Гідні люди на початку життя займаються питаннями самоосвіти, кар'єрного росту і добробуту, в тому числі пасивного доходу. А дітей заводять лише після того як відбулися у житті.
Натомість, бидло не замислюється про саморозвиток, кар'єру, добробут, пасивний дохід, тощо. В своєму житті бидло думає не більше за звичайну свійську корову. Тобто розмножується не думаючи. Покладаючи тягар вирощування та виховування свого приплоду на чужих людей.
В природі так само чинить зозуля.
І у держави є лише 2 шляхи. Або сприяти еволюційній стратегії гідних людей шляхом зменшення оподаткування та соціалки, або сприяти еволюційній стратегії бидла шляхом збільшення оподаткування та соціалки.
В першому випадку гідні люди виховають більше дітей, і держава почне розвиватися.
В другому випадку бидло виховає більше дітей і тягар на державу ще збільшиться.
І так буде відбуватися доки держава не розвалиться накшталт СРСР.
Як бачиш, все дуже просто.
І тому бидло вона називає саме бидлом.
А от те що саме бидло обрало клоуна президентом через обіцянки зарплат вчителям по 10000 доларів і подібні, то тут я згоден.
І не плутайте культуру з етикою лицемірства.
Диоген Синопський вмів бути культурною людиною і філософом без лицемірства.
Вчіться у кініків.
1. Відмити для себе бюджетні гроші.
2. Забезпечити собі голоси бидла на наступні вибори.
Отримує держава від Васі 100% податку. З них відсотків 30 йде на потрібні Васі функції. А 70% того що залишилося дерибаниться на бидло. При цьому на бидло йде відсотків 35, і в кишеню чиновнику відсотків 35.
Звісно ж якщо Вася не дурний і хоче ростити своїх дітей а не чужого бидла він уходить у тінь на 75-80% власних доходів.
у бені з ахметкою губа відразу розкаталася на 500млрд що року..