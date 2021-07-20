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Новини Тіньова економіка
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Министр экономики оценил объем теневых зарплат в 500 миллиардов

Министр экономики оценил объем теневых зарплат в 500 миллиардов

Вследствие теневой занятости Украина ежегодно теряет до 500 млрд грн, которые можно было бы использовать для повышения социальных стандартов.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко на форуме "Украина 30.Трудовые ресурсы", передает Укринформ.

"Теневой фонд оплаты труда в Украине почти полтриллиона гривен в год. За счет этих средств Украина могла бы развивать стратегические проекты, повышать заработные платы и пенсии, социальные стандарты", – отметил он.

По его словам, многие люди скрывают от государства наличие той или иной формы трудовых отношений, и соответственно, существование дохода. В итоге, по статистике, один работающий украинец содержит двух неработающих.

"И такие диспропорции и системные противоречия на рынке труда особенно ярко "осветил" коронакризис. Речь идет о дисбалансе спроса и предложения рабочей силы, несоответствии качества образования запросам работодателей, диспропорции в оплате труда. Украина, как и весь мир больше года живет в новых реалиях. Цифровизация и пандемия – основные факторы, которые сейчас формируют новые правила на рынке труда", – добавил Любченко.

Как сообщалось, с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям. За первую неделю проверок было обнаружено 724 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.

Автор: 

Джерело:  Укринформ
Мінекономрозвитку (2017) зарплата (1135) Любченко Олексій (35)


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Топ коментарі
+9
Податки в Україні не повертаються в вигляді соціальних виплат. Якщо я маю повністю сплачувати придбання житла, платити захмарну комуналку, оплачувати освіту своїх дітей і утримувати себе на пенсії (якщо доживу бо пенсія наступає через три роки після смерті середньостатистичного чоловіка) то з якого дива я маю платити податки (а разом з прихованими податками це вже понад 80% заробленого!!!) такій злодійській державі яка не здатна гарантувати навіть мою безпеку від злочинних посягань та окупації ворогом? Чому середня зарплата "пересічних" 13500, а зарплата чиновників сотні тисяч? Ну що вони таке роблять корисне для мене особисто і для країни в цілому?
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20.07.2021 16:58 Відповісти
+7
Господин Любченко, когда встретите "проффесора" Гетманцева, передайте ему, теневой оборот станет в разы больше. Ведь всех, кто честно платил налоги, г-н Гетманцев сделал лохами с помощью налоговой амнистии.
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20.07.2021 17:28 Відповісти
+4
Закатали бы в асфальт еще с большей скоростью ,аппетит приходит во время еды
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20.07.2021 15:49 Відповісти
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Закатали бы в асфальт еще с большей скоростью ,аппетит приходит во время еды
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20.07.2021 15:49 Відповісти
500 млрд грн. теневых зарплат и 724 нелегальных работников. Ахметка с Беней нервно курят в сторонке
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20.07.2021 16:49 Відповісти
Податки в Україні не повертаються в вигляді соціальних виплат. Якщо я маю повністю сплачувати придбання житла, платити захмарну комуналку, оплачувати освіту своїх дітей і утримувати себе на пенсії (якщо доживу бо пенсія наступає через три роки після смерті середньостатистичного чоловіка) то з якого дива я маю платити податки (а разом з прихованими податками це вже понад 80% заробленого!!!) такій злодійській державі яка не здатна гарантувати навіть мою безпеку від злочинних посягань та окупації ворогом? Чому середня зарплата "пересічних" 13500, а зарплата чиновників сотні тисяч? Ну що вони таке роблять корисне для мене особисто і для країни в цілому?
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20.07.2021 16:58 Відповісти
Це плата за те, щоб хабарів не брали.
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20.07.2021 20:02 Відповісти
Первым ублюдок выскочишь на протест. За петю, за его опзж. ФТаким, как ты - поср@ть за что
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21.07.2021 01:37 Відповісти
Якщо в українця не вистачає грошей то є лише два шляхи - заробити або вкрасти. В мене немає часу на протести. Я своє вже відпротестував в 2004-2005, а коли схаменувся то звільнився і почав заробляти у внутрішній еміграції. Тепер ти протестуй. Твоя черга. Я вже добряче підтоптаний але не голодний і заробляю навіть трошки більше ніж мені потрібно. А ще не потребую пенсії і від державних фондів зовсім не залежу. Маю зброю. І за нагоди таки вийду але не протестувати а лінчувати корумповане падло...
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21.07.2021 01:54 Відповісти
Я работаю с 14 лет и, как минимум - на двух работах. Мне некогда протестовать. Это петиным друзякам обычно нех@й делать, поэтому и работают на "его" шыкаладных фабриках за три гривны в час
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21.07.2021 06:35 Відповісти
Министр экономики оценил объем теневых зарплат в 500 миллиардов - Цензор.НЕТ 3071Підвищили податки. Зменшили соцвиплати. Підвищили тарифи. Підняли ціни на численні товари. Дозволили заарештовувати гроші боржників. Пробачили олігархам борги. Зменшили податки гральному бізнесу. Шкода мені виборців клоуна? Анітрохи. Лох повинен платити за помилки своїми грошима.
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21.07.2021 08:54 Відповісти
Вставлять и постить картинки можно только с Винды. Что доказывает, что ты - тролляка у пети на зряплате. Удачи. Г@ндону шыкаладному второсортному прывет. Оно в этой стране такой шанс пр@срало, который политикам выпадает в миллиард лет
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21.07.2021 12:52 Відповісти
Ти просто не прокурор і не суддя. От якби був прокурором міг би ніх*я не робити за 2к долларів зарплатні і 1к долларів пенсії.
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21.07.2021 10:03 Відповісти
Господин Любченко, когда встретите "проффесора" Гетманцева, передайте ему, теневой оборот станет в разы больше. Ведь всех, кто честно платил налоги, г-н Гетманцев сделал лохами с помощью налоговой амнистии.
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20.07.2021 17:28 Відповісти
Наше правительство живёт по каким то своим критериям Оно считает что чем выше налоги тем больше поступлений в бюджет Это бред. Чем выше налоги, акцизы и тд. , тем меньше поступлений в бюджет Таков закон экономики Власть должна бы способствовать развитию бизнеса .Создавать новые рабочие места .А они живут только налогами. Никак это понять не хотят. Ни Президент, ни ВР, ни Кабмин сами не зарабатывают ни копейки Но щедро распределяют деньги на свои нужды А тот кто наполняет бюджет всегда в дураках, всегда клянчит у власти Если дефицит бюджета то власть никогда свои аппетиты не урезает Себе добавляет всё равно Режет тем кто наполняет бюджет...
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20.07.2021 18:07 Відповісти
Точно знаєте ? А можете порівняти з податковими системами у скандинавських країнах ?
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20.07.2021 20:36 Відповісти
А давайте почнемо з рівня життя, правових інституцій, зарплат в цих скандинавських країнах. Бісить коли мудрагелі заявляють -У нас найнижчі ціни в Європі ,у нас найдемократичніша конституція...і тд. Але завжди забувають говорити що ми найбідніша держава, що наша конституція не виконується тими хто, в першу чергу , повинен її виконувати Що медицина у гас безкоштовна( згідно Конституції) але всі за все платять Що ті хто став на захист держави, в разі отримання травм- поранень, змушений збирати кошти на своє лікування С цього потрібно починати всі діалоги, а не зі скандинавських чи якихось інших країн.
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20.07.2021 21:21 Відповісти
Найпростіший діалог - скасувати всю соціалку з її бескоштовною медициною, визначити конкретні мінімальні функції держави - оборона, контррозвідка, розслідування злочинів, судочинство, тошо, визначити скільки грошей на це треба, і відповідно зменшити податки.
А всю соціалку покласти на громадянське суспільство та приватні фонди.
Тоді усіляке звикле до соціалки бидло або почне робити або буде з голодухи цюньку смоктати.
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21.07.2021 10:06 Відповісти
Не все так просто як видається вам. Ті хто на *соціалці* в свій час також платили податки , ці ж пенсіонери Ці ж освітяни ,медики ..Вони також бюджетники Суспільство має платити ім ?Ці ж інваліди дитинства..Їм також має платити суспільство - приватні фонди ? І тд..і тп. ..- оборона, контррозвідка, розслідування злочинів, судочинство, тошо, Ви впевнені що всі громадяни захочуть щоб саме на це йшли їх податки ? Адже податки платять для покращення надавання послух, покращення добробуту і тд..А у вас тільки на деякі види діяльності держави Раз тільки на це...тоді навіщо нам всі ці державні інституції , навіщо тоді держава ... P S Не варто вішати ярлики на громадян - бидло Ніхто не має таких повноважень 2 Людина яка хоче щоб її поважали вчиться, в першу чергу, поважати інших...
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21.07.2021 16:14 Відповісти
1. Звісно ж не мож повністю позбавляти пенсії тих кому вона вже призначена.
Бо це європейська вимога. Я кажу про те що треба скасовувати обов'язкову пенсію за віком на майбутнє, щоб більше нікому її не призначати. Можеш працювати - працюй. Не можеш, йди на пенсію за станом здоров'я.
2. " податки платять для покращення надавання послух, покращення добробуту і тд" - це радянська дурня. Держава не надає ніяких інших послуг окрім адміністративних і не створена для покращення чийогось добробуту. Доки нарід цього не зрозуміє, доти буде смоктати товсті прутні олігархів.
3. "оборона, контррозвідка, розслідування злочинів, судочинство, тошо, Ви впевнені що всі громадяни захочуть щоб саме на це йшли їх податки? Раз тільки на це...тоді навіщо нам всі ці державні інституції , навіщо тоді держава... - держава треба щоб тебе у власному домі не грабували, не гвалтували (для цього треба слідство і судочинство) і не відправляли у рабство (для цього треба оборона і контрозвідка). І зазвичай бидло скаржиться що на це йдуть податки лише доти доки його не згвалтують або не пограбують, або не *********** дім з ГРАДу. А потім зі слізьми на очах біжить до держави плакатися.
4. Називати бидло бидлом - це називати речі своїми іменами.
5. За що поважати бидло? За те що воно голосує за того хто набреше більше? Чи за те що воно плодить дітей більше ніж здатно прокормити власними силами?
Повагу самодостатньої людини ще заслужити треба.
А бидло на це не здатно.
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21.07.2021 21:52 Відповісти
Гаразд, скористаюсь вашою термінологією - ви бидло Хоча я вас і не знаю Так же як і ви не знаєте нікого з тих кому навісили цей ярлик Приємно ? Тіштесь...
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21.07.2021 22:17 Відповісти
Так, приємно.
Справа в тому, що бидло - паразити, які живу за чужий рахунок. Або на "соціалку", або так як у корейському фільмі "Паразити" 2019 року показано.
На відміну від бидла я живу не за чужий, а за власний рахунок.
А твої твердження, через те що не мають під собою жодного підгрунття виглядають ображеним дитячим "Сам такий" і лише смішать мене.
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22.07.2021 09:41 Відповісти
Власне, для того щоб не бути бидлом треба небагато.
Головне - не наплодити 2-3 дітей не маючи власного житла і стабільної оплачуваної роботи.
Гідні люди на початку життя займаються питаннями самоосвіти, кар'єрного росту і добробуту, в тому числі пасивного доходу. А дітей заводять лише після того як відбулися у житті.
Натомість, бидло не замислюється про саморозвиток, кар'єру, добробут, пасивний дохід, тощо. В своєму житті бидло думає не більше за звичайну свійську корову. Тобто розмножується не думаючи. Покладаючи тягар вирощування та виховування свого приплоду на чужих людей.
В природі так само чинить зозуля.
І у держави є лише 2 шляхи. Або сприяти еволюційній стратегії гідних людей шляхом зменшення оподаткування та соціалки, або сприяти еволюційній стратегії бидла шляхом збільшення оподаткування та соціалки.
В першому випадку гідні люди виховають більше дітей, і держава почне розвиватися.
В другому випадку бидло виховає більше дітей і тягар на державу ще збільшиться.
І так буде відбуватися доки держава не розвалиться накшталт СРСР.
Як бачиш, все дуже просто.
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22.07.2021 09:50 Відповісти
Достатньо почитати ваші пости щоб зрозуміти що саме ви і є бидло. Культурна, освічена вихована людина ніколи не дозволить собі називати когось - бидло. А для бидла все це буденна справа. .Для бидла всі навкруги - бидло..Лише воно не бидло. Бидло розбирається в усьому : політиці, медицині, футболі і тд. Насправді бидло не розбирається взагалі ні в чому .Саме таке бидло і обрало артиста комедійного жанру президентом Теперь цей клоун * делает их всех * ХАЙ щастить ...
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22.07.2021 17:43 Відповісти
Культурна і освічена людина не блюзнірить і називає речі своїми іменами.
І тому бидло вона називає саме бидлом.
А от те що саме бидло обрало клоуна президентом через обіцянки зарплат вчителям по 10000 доларів і подібні, то тут я згоден.
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22.07.2021 22:05 Відповісти
Ну, з вас культура аж пре... Всього вам найкращого...
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23.07.2021 07:51 Відповісти
Навзаєм.
І не плутайте культуру з етикою лицемірства.
Диоген Синопський вмів бути культурною людиною і філософом без лицемірства.
Вчіться у кініків.
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23.07.2021 10:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7ejY4iXXP6k&ab_channel=ichbinhenrikai
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23.07.2021 15:16 Відповісти
"Раз тільки на це...тоді навіщо нам всі ці державні інституції , навіщо тоді держава"... - А половина інституцій і не треба. Вся "соціалка" має на меті лише 2 речі:
1. Відмити для себе бюджетні гроші.
2. Забезпечити собі голоси бидла на наступні вибори.
Отримує держава від Васі 100% податку. З них відсотків 30 йде на потрібні Васі функції. А 70% того що залишилося дерибаниться на бидло. При цьому на бидло йде відсотків 35, і в кишеню чиновнику відсотків 35.
Звісно ж якщо Вася не дурний і хоче ростити своїх дітей а не чужого бидла він уходить у тінь на 75-80% власних доходів.
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21.07.2021 21:57 Відповісти
Срочно нужно поднимать пенсионный возраст..
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20.07.2021 18:36 Відповісти
Треба просто повністю скасувати пенсії за віком.
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21.07.2021 10:08 Відповісти
Пенсії мають бути лише за станом здоров'я.
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21.07.2021 10:09 Відповісти
пусть перезвонит секретарше Блинкена у неё более точные цыферки....
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20.07.2021 18:37 Відповісти
спитайте гетьманцева, як він платить зп у конвертах співробітникам своєї тур.фірми..

у бені з ахметкою губа відразу розкаталася на 500млрд що року..
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20.07.2021 22:19 Відповісти
А Любченко знает, что бывают зарплаты меньше прожиточного и меньше минималки? Или это чудо только в Киеве знает какие зарплаты в конвертах?
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21.07.2021 08:40 Відповісти
Завдяки тіньовим зарплатам 500 млрд. гривень витрачається на сім'ї гідних людей, а не на корупційні роспили, утримання бидла та підвищені пенсії чиновникам.
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21.07.2021 10:01 Відповісти

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