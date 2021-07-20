Министр экономики оценил объем теневых зарплат в 500 миллиардов

Вследствие теневой занятости Украина ежегодно теряет до 500 млрд грн, которые можно было бы использовать для повышения социальных стандартов.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко на форуме "Украина 30.Трудовые ресурсы", передает Укринформ.

"Теневой фонд оплаты труда в Украине почти полтриллиона гривен в год. За счет этих средств Украина могла бы развивать стратегические проекты, повышать заработные платы и пенсии, социальные стандарты", – отметил он.

По его словам, многие люди скрывают от государства наличие той или иной формы трудовых отношений, и соответственно, существование дохода. В итоге, по статистике, один работающий украинец содержит двух неработающих.

"И такие диспропорции и системные противоречия на рынке труда особенно ярко "осветил" коронакризис. Речь идет о дисбалансе спроса и предложения рабочей силы, несоответствии качества образования запросам работодателей, диспропорции в оплате труда. Украина, как и весь мир больше года живет в новых реалиях. Цифровизация и пандемия – основные факторы, которые сейчас формируют новые правила на рынке труда", – добавил Любченко.

Как сообщалось, с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям. За первую неделю проверок было обнаружено 724 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.