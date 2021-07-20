Суды подтвердили долг завода Жеваго перед Нацбанком на 4,2 миллиарда

Апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу уполномоченного лица акционеров ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" (связан с Константином Жеваго) и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым в рамках дела о банкротстве предприятия были признаны требования ряда кредиторов, в том числе требования НБУ на 4,15 млрд грн (обеспеченные залогом имущества должника).

Соответствующее решение Северный апелляционный хозяйственный суд принял 13 июля, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, указанное предприятие было имущественным поручителем принадлежавшего Жеваго банка "Финансы и кредит" перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

В декабре 2020 года Северный апелляционный хозсуд также отклонил жалобу ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" на решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск НБУ о взыскании с завода предметов ипотеки и залога путем продажи на публичных торгах в счет погашения долга банка "Финансы и кредит" по рефинансированию.

Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43,44 тыс. кв. м и движимом имуществе, которые являются собственностью ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" и находятся по адресу: Киев, ул. Набережно-Луговая, 8. Залоговая стоимость недвижимого имущества составляет 354,5 млн грн (в соответствии с договорами залога).

По данным НБУ, на начало ноября 2019 года долг банка "Финансы и кредит" по кредитам рефинансирования составил 6,7 млрд грн.

В декабре 2019 года НБУ заявлял, что Жеваго не успел подать апелляцию на решение Шевченковского райсуда Киева (и соответственно оно вступило в законную силу), которым с бизнесмена как поручителя банка "Финансы и кредит" было взыскано 1,54 млрд грн задолженности по рефинансу.

Как сообщалось, 22 июня Хозсуд Киевской области удовлетворил иск НБУ к связанному с Жеваго ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и решил взыскать с ответчика в пользу истца единый имущественный комплекс ТЭЦ, а также оборудование, инвентарь и транспортные средства в счет погашения задолженности банка "Финансы и кредит" по рефинансированию на 1,5 млрд грн.

На минувшей неделе Госбюро расследовний (ГБР) объявило, что Интерпол объявил в международный розыск экс-нардепа и владельца компании Ferrexpo Константина Жеваго по делу банка "Финансы и Кредит". В сентябре 2019 года ему было сообщено о подозрении по делу о растрате $113 млн средств этого финансового учреждения. В свою очередь в пресс-службе бизнесмена эту информацию отрицают.