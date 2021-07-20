Бывшим сотрудникам ликвидированных райадминистраций выплатили 1,1 миллиарда, – Минфин

В госбюджете на 2021 год предусмотрено 1,1 млрд грн на выплаты работникам реорганизованных районных государственных администраций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что к райгосадминистрациям новообразованных районов присоединились 355 РГА.

"Почти 22 тыс. их работникам, которые были переведены в органы местного самоуправления, другие органы исполнительной власти или уволены, обеспечено необходимое финансирование", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в трех областях процесс реорганизации отдельных районных госадминистраций не завершен – в Херсонской, Днепропетровской и Одесской.

Напомним, в июле 2020 года Верховная Рада приняла проект постановления, предусматривающий ликвидацию 490 существующих районов и создание 129 более крупных новых.