Крупнейший порт Украины сократил перевалку грузов за полгода на 21%

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее - "Южный", Одесская область), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-июне 2021 года сократил перевалку грузов на 20,9% по сравнению с январем-июнем 2020 года - до 24,71 млн тонн.

Об этом говорится в данных госпредприятия "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за шесть месяцев 2021 года порт сократил перевалку экспортных грузов на 17% - до 19,32 млн тонн, импортных - на 26,4%, до 3,09 млн тонн, перевалку транзитных - на 36,3%, до 2,26 млн тонн, каботажных - на 79,2%, до 44,15 тыс. тонн.

По номенклатуре грузов порт за январь-июнь 2021 года сократил перевалку наливных грузов на 18,1% - до 2,43 млн тонн, сухих сыпучих - на 20,4%, до 20,62 млн тонн, тарно-штучных - на 29,6%, до 1,66 млн тонн.

Перевалка контейнеров за указанный период составила 102,75 тыс. TEU (-17,9%).

Ранее сообщалось, что порт "Пивденный" в январе-апреле 2021 года сократил перевалку грузов на 18,6% по сравнению с январем-апрелем 2020 года - до 16,79 млн тонн.

"Пивденный" в 2020 году увеличил перевалку грузов на 14,49% по сравнению с 2019 годом - до 61,67 млн тонн.

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".