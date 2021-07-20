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Зеленский рассматривает возможность отставки главы Нацбанка, – FT

Зеленский рассматривает возможность отставки главы Нацбанка, – FT

В Офисе президента обсуждается возможность отставки Кирилла Шевченко с должности главы правления Национального банка Украины (НБУ).

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на два источника, близких к президенту Владимиру Зеленскому.

Однако смена руководителя НБУ еще больше осложнит переговоры Украины с МВФ, отмечает издание.

Сам Кирилл Шевченко в интервью изданию сказал, что окно для утверждения кредита от МВФ "не так велико, как нам хотелось бы". При этом глава НБУ по-прежнему надеется получить от МВФ $3,2 млрд до конца года, включая один транш по действующей программе stand-by и $2,7 млрд от допэмиссии специальных прав заимствования.

Шевченко также отрицает обвинения со стороны ряда руководителей департаментов НБУ, которые недавно объявили о своей отставке, назвав причиной несогласие с политикой руководства регулятора.

"Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег… Я рассматриваю эту пиар-кампанию по поводу отставок как попытку оказать политическое давление на НБУ", – заявил Шевченко.

Как сообщалось, в начале июля руководящий состав Департамента лицензирования НБУ в полном составе во главе с Александром Бевзом подал в отставку, обвинив руководство регулятора в непрозрачном принятии решений и вмешательстве в надзорные процессы. В НБУ назвали причиной конфликта "расхождения в экспертных позициях" и пообещали заменить несогласных топ-менеджеров.

После этого о своем увольнении из НБУ также объявили директор Департамента финстабильности Виталий Ваврищук и директор Департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.

Напомним, год тому назад, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени. Он также рассказал о требовании главы Совета НБУ Богдана Данилишина согласовывать назначение членов правления Нацбанка с президентом.

После этого Верховная Рада поддержала предложение Зеленского о назначении новым главой НБУ председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

Автор: 

Джерело:  The Financial Times
Зеленський Володимир (2524) НБУ (9356) відставка (204) Шевченко Кирило (153)


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Почти как в сказке Пушкина про корыто
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20.07.2021 17:26 Відповісти
Твою мать..
ещё с Нацбанком не наигрался !
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20.07.2021 18:57 Відповісти

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