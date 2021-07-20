Одесский порт сократил перевалку грузов за полгода на 14%

Одесский морской торговый порт в январе-июне 2021 года перевалил 10,4 млн тонн грузов, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в первом полугодии порт сократил перевалку экспортных грузов на 17,2% к январю-июню 2020 года - до 7,2 млн тонн, импортных - на 3%, до 2,63 млн тонн, увеличил перевалку транзитных - на 2,3%, до 559,82 тыс. тонн, и сократил перевалку каботажных - на 87,2%, до 10,62 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в Одесском морпорту за указанный период сократилась на 0,5% - до 1,02 млн тонн, сухих и сыпучих грузов - на 25,4%, до 2,84 млн тонн, тарно-штучных - на 9,1%, до 6,54 млн тонн.

Перевалка контейнеров за шесть месяцев 2021 года составила 331,245 тыс. TEU (рост на 4,5%).

Ранее сообщалось, что Одесский морской торговый порт в январе-мае 2021 года перевалил 8,68 млн тонн грузов, что на 16,96% меньше, чем в январе-мае 2020 года.

Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.