Мининфраструктуры вернуло на работу отстраненного главу порта "Черноморск"

Александр Попов вернулся к исполнению обязанностей руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск".

Как сообщает пресс-служба предприятия, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры №375 подписан 16 июля.

В ноябре 2020 года Попова отправили в отпуск, а позже был отстранен от выполнения своих обязанностей для проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Исполнение обязанностей директора на период его отстранения было возложено на и.о. замдиректора по развитию - начальника специализированного паромного комплекса МТП "Черноморск" Игоря Шевченко.

Однако, как сообщалось, в декабре 2020 года детективы НАБУ задержали Шевченко по обвинению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в сумме $250 тыс..

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,1 млн грн.