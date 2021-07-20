Мариупольский порт увеличил перевалку грузов с начала года на 4%

Мариупольский морской порт (Донецкая область) в январе-июне 2021 года увеличил перевалку грузов на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 3,355 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за шесть месяцев текущего года порт нарастил перевалку экспортных грузов на 18,5% к аналогичному периоду 2020 года - до 3,15 млн тонн, сократил перевалку импортных - на 41,3%, до 203,4 тыс. тонн. Перевалка каботажных грузов упала на 97,9% и составила 4,8 тыс. тонн. При этом транзитные грузы порт не переваливал.

По номенклатуре грузов за указанный период порт сократил перевалку наливных грузов на 28,1% - до 62,8 тыс. тонн, перевалку сыпучих грузов - на 30,5%, до 625,35 тыс. тонн. Показатель перевалки тарно-штучных грузов вырос на 19% - до 2,67 млн тонн.

Кроме того, в январе-июне порт перевалил 2 TEU контейнеров.

По итогам 2020 года государственный стивидор ГП "МТП" перевалил 6,22 млн тонн грузов (88,5% общего объема). Перевалка других стивидоров на всех причалах составила 805,71 тыс. тонн (11,5% от общего объема).

Ранее сообщалось, что Мариупольский морской торговый порт возвращается к перевалке контейнеров, которые были прекращены с началом военных действий на Донбассе в 2014 году.

Как сообщалось, в 2019 году объем перевалки грузов в Мариупольском морпорту увеличился на 10% по сравнению с 2018 годом - до 6,48 млн тонн.

Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии - 4,2 км.