Из Нацбанка уволился директор департамента по проверкам

20 июля 2021 года Денис Новиков завершил работу в Национальном банке Украины (по соглашению сторон). Исполнение обязанностей директора Департамента выездных проверок возложено на Андрея Казака, заместителя директора департамента, начальника первого управления проверок банков и финансовых групп.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Сейчас Департамент выездных проверок реорганизован в Департамент инспектирования. Такое изменение в структуре Национального банка направлено на повышение эффективности выполнения функций по планированию, организации и осуществления эффективного надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений, а также совершенствование структуры Национального банка.

Денис Новиков с 1996 по 2001 год и с 2014 по 2018 год работал в подразделениях пруденциального надзора Национального банка. С февраля 2018 года возглавлял Департамент выездных проверок банков, с января 2020 года – Департамент выездных проверок.

Как сообщалось, в начале июля руководящий состав Департамента лицензирования НБУ в полном составе во главе с Александром Бевзом подал в отставку, обвинив руководство регулятора в непрозрачном принятии решений и вмешательстве в надзорные процессы. В НБУ назвали причиной конфликта "расхождения в экспертных позициях" и пообещали заменить несогласных топ-менеджеров.

После этого о своем увольнении из НБУ также объявили директор Департамента финстабильности Виталий Ваврищук и директор Департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.

Напомним, год тому назад, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени. Он также рассказал о требовании главы Совета НБУ Богдана Данилишина согласовывать назначение членов правления Нацбанка с президентом.

После этого Верховная Рада поддержала предложение Зеленского о назначении новым главой НБУ председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.