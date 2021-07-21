Еще одна компания пополнила финансовый рынок, – Нацбанк
Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "ФК Технофинанс".
Соответствующее решение было принято 16 июля, сообщает пресс-служба регулятора.
Кроме того, "Технофинанс" получил три лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг по факторингу и финансовому лизингу.
Ранее сообщалось, что Нацбанк исключил из Реестра финансовых учреждений две компании – ООО "Проксима-груп" и ООО "Компания-Атлант". Еще одну компанию – ООО "Олмакс групп" – исключили из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениям, но имеющих право предоставлять отдельные финуслуги. Соответствующие решения были приняты на основании заявлений самих компаний.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль