Еще одна компания пополнила финансовый рынок, – Нацбанк

Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "ФК Технофинанс".

Соответствующее решение было принято 16 июля, сообщает пресс-служба регулятора.

Кроме того, "Технофинанс" получил три лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг по факторингу и финансовому лизингу.

Ранее сообщалось, что Нацбанк исключил из Реестра финансовых учреждений две компании – ООО "Проксима-груп" и ООО "Компания-Атлант". Еще одну компанию – ООО "Олмакс групп" – исключили из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениям, но имеющих право предоставлять отдельные финуслуги. Соответствующие решения были приняты на основании заявлений самих компаний.