С начала работы рынка земли продали 1,4 тысячи участков, – Минагрополитики

С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 1 411 земельных сделок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 3 947 нотариусов. Всего заявлений – 4 415, из которых согласованы 3 891, в очереди на рассмотрение – 8, отказ получили – 516.

Как сообщалось, 1 июля вступил в силу закон об обороте земель сельхозназначения, который был принят в марте 2020 года. В Минюсте сообщили о десятках сделок с землей в первый день после запуска рынка, но по данным Минагрополитики, их оказалось только три.

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