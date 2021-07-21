Запасы угля на складах ТЭС упали ниже 1 миллиона тонн

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) по состоянию на утро среды опустились ниже 1 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

В целом за месяц с 22 июня по 21 июля 2021 года запасы угля упали на 28,7% (на 393,5 тыс. тонн) – до 978,1 тыс. тонн.

Расход угля ГК ТЭС на протяжении 1-21 июля 2021 года превысил его поставку на 309,6 тыс. тонн. В последний раз расход угля ТЭС превышал поставку в феврале этого года.

Ранее в НЭК "Укрэнерго" отмечали, что повышенная нагрузка на ТЭС в условиях июльской жары связана с тем, что 5 из 15 блоков АЭС находились в плановых ремонтах, кроме того ограничена возможность значительного увеличения мощности ГЭС.