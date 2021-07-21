"Укрзализныця" начала поиск кандидатов на должность главы направления грузовых перевозок

АО "Укрзализныця" объявила о старте поиска кандидата на должность члена правления, ответственного за направление "Грузовые перевозки".

Как сообщает пресс-служба компании, отбором кандидатов будет заниматься ООО "Телент Эдвайзорс", победившее на тендере по предоставлению указанных услуг.

"Процедура отбора кандидатов на должности председателя и членов правления "Укрзализныци" регламентирована "Порядком отбора кандидатов на должности председателя, его заместителей и членов правления акционерного общества "Укрзализныця", – говорится в сообщении.

Согласно этому нормативному документу и законодательству Украины для поиска кандидатов на должность члена правления, ответственного за направление деятельности "Грузовые перевозки" набсовет компании провел закупку услуг профессионального консультанта по отбору персонала – рекрутингового агентства.

Отмечается, что 31 мая 2021 года информацию о проведении такой закупки опубликовали на площадке Prozorro.

Победителем стала компания ООО "Телент Эдвайзорс" (эксклюзивный представитель Odgers Berndtson), которая соответствует профессиональным критериям и предложила наименьшую цену за свои услуги.

Как сообщалось, в марте директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Иракли Эзугбая, отвечавший в том числе за грузовые перевозки, подал в отставку, назвав причиной крайне медленный темп реформ в отрасли.

Ираклий Эзугбая является экс-руководителем грузинской железной дороги. По словам главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака, он лично предложил Эзугбая должность в компании.