Шмыгаль анонсировал аудит налоговой милиции перед созданием БЭБ

Государственная фискальная служба (ГФС, координирует деятельность налоговой милиции) до 25 августа должна пройти аудит в связи с ликвидацией ведомства и созданием нового органа – Бюро экономической безопасности.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства в среду, 21 июля, передает Интерфакс-Украина.

"Чтобы весь процесс прошел планомерно, до 25 августа должен пройти аудит материально-технических ресурсов ГФС", – сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что БЭБ должно заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.

Как сообщалось, ранее нынешний и бывший руководители Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) Вадим Мельник и Сергей Солодченко подали документы на участие в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). Кроме того, о своем участии в конкурсе заявил экс-министр финансов Александр Данилюк.

Напомним, конкурсную комиссию по отбору руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) возглавляет экс-министр экономики, а ныне – советник главы Офиса президента Андрея Ермака и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.