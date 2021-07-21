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Шмыгаль анонсировал аудит налоговой милиции перед созданием БЭБ

Шмыгаль анонсировал аудит налоговой милиции перед созданием БЭБ

Государственная фискальная служба (ГФС, координирует деятельность налоговой милиции) до 25 августа должна пройти аудит в связи с ликвидацией ведомства и созданием нового органа – Бюро экономической безопасности.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства в среду, 21 июля, передает Интерфакс-Украина.

"Чтобы весь процесс прошел планомерно, до 25 августа должен пройти аудит материально-технических ресурсов ГФС", – сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что БЭБ должно заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.

Как сообщалось, ранее нынешний и бывший руководители Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) Вадим Мельник и Сергей Солодченко подали документы на участие в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). Кроме того, о своем участии в конкурсе заявил экс-министр финансов Александр Данилюк.

Напомним, конкурсную комиссию по отбору руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) возглавляет экс-министр экономики, а ныне – советник главы Офиса президента Андрея Ермака и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
аудит (339) податкова міліція (110) ДФС (1515) Шмигаль Денис (1520) Бюро економічної безпеки (437)


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