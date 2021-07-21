МВФ начал новый проект в Украине по поддержке налогово-бюджетных реформ

Международный валютный фонд за счет предоставленного Европейским союзом финансирования начал реализацию в Украине проекта "Продолжение налогово-бюджетных реформ", который рассчитан до 2023 года.

Об этом сообщило представительство ЕС в Украине, передает Интерфакс-Украина.

"Новый проект "Продолжение налогово-бюджетных реформ в Украине", который будет реализовывать МВФ за счет предоставленного ЕС финансирования, поможет усовершенствовать налогово-бюджетное администрирование в Украине и повысить прозрачность и подотчетность в сферах управления госфинансами и сбором налогов", – указало представительство ЕС.

Проект, в частности, поможет привести фискальные институты в соответствие с современными международными практиками и поспособствовать экономическому росту и развитию страны. Речь также идет о модернизации бюджетного процесса, совершенствовании сбора налогов и основных функций администрирования налогов.

"Пандемия создает проблемы для управления экономикой и устойчивого развития во всем мире. С помощью таких проектов Европейский союз и его партнеры помогают обеспечить надлежащий уровень готовности экономических институций Украины для стабильного и справедливого восстановления", - заявил заместитель главы представительства Европейского союза в Украине Реми Дюфло.

"Сегодня Украина является одним из основных бенефициаров помощи МВФ по вопросам развития потенциала, и мы рады возможности еще больше расширить нашу поддержку этой стране в пределах партнерских отношений с Европейским союзом. Целью этого проекта является совершенствование управления бюджетными ресурсами в Украине и содействие экономической стабильности и инклюзивном росту", – добавила заместительница директора-распорядителя МВФ Антуанет М. Сайех.

Ранее в МВФ заявили, что прогресс в переговорах с Украиной все еще недостаточен для выделения транша.