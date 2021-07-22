Ливерпуль потерял свой статус памятника наследия ЮНЕСКО из-за активной застройки

Английский город Ливерпуль потерял свой статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщили в международной организации, исторический портовый район Ливерпуля потерял свою особую ценность из-за большого количество реализованных и запланированных в нем строительных проектов, передает Deutsche Welle.

В итоге Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал за лишение Ливерпуля этого статуса большинством голосов – 13 против 5.

В британском правительстве выразили свое "чрезвычайное разочарование" этим решением ЮНЕСКО.

Портовый район Ливерпуля получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году. Но уже в 2012 году из-за строительных работ, которые там проводились, организация поставила его в список памятников, находящихся под угрозой.

В частности, планируется строительство рядом с историческим районом нового стадиона футбольного клуба "Эвертон". Этот план является последним примером масштабного проекта и не сочетается с целями ЮНЕСКО, отметили в Комитете Всемирного наследия организации.