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Мошенники пытаются выманить деньги украинцев под видом "Приватбанка" Коломойского

Мошенники пытаются выманить деньги украинцев под видом

Служба безопасности "Приватбанка" обнаружила новую схему мошенничества, нацеленную на клиентов государственного финучреждения.

Как сообщает пресс-служба банка, мошенники используют зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт (https://p-invest.site) и незаконно использует логотип и айдентику "Приватбанка".

По данным специалистов по кибербезопасности "Приватбанка", данный сайт является на 100% мошенническим и использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия, а также незаконно использует айдентику банка и других юридических лиц.

При этом на сайте содержится обращение от бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского, а среди направлений для инвестиций указан как сам национализированный банк, так и бизнесы, которые находятся под контролем олигарха.

Кроме того, на сайте мошенники разместили якобы лицензию на осуществление биржевой деятельности несуществующего ПАО "Государственная платформа Приват-Инвест".

"Приватбанк" предупреждает клиентов и всех украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в таких проектах, и обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников", – сказано в сообщении.

Мошенники пытаются выманить деньги украинцев под видом Приватбанка Коломойского 01

Мошенники пытаются выманить деньги украинцев под видом Приватбанка Коломойского 02

Автор: 

Коломойський Ігор (1775) шахрайство (323) Приватбанк (1786)


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