Бывший глава "Приватбанка" Дубилет отменил решение о своем аресте через суд
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу защитников экс-главы правления "Приватбанка" Александра Дубилета, отменив его заочный арест и постановив назначить повторное рассмотрение его дела следственным судьей в суде первой инстанции.
Согласно данным Единого госреестра судебных решений, соответствующее решение было принято на заседании 20 июля, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, Антикоррупционный суд (ВАКС) 2 июня зочно избрал для Александра Дубилета меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Так как подозреваемый находится за пределами Украины и объявлен в международный розыск, то мера пресечения была назначена заочно.
После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Интерпол официальный запрос относительно объявления в розыск экс-главы "Приватбанка" Александра Дубилета.
Дубилет жил в Австрии и сразу же после получения подозрения переоформил свою долю в запустившей проект monobank компании. Сейчас Дубилет утверждает, что живет в Израиле и имеет гражданство этой страны, поэтому он якобы не мог приехать в Украину в связи с карантинным запретом, введенным ранее израильскими властями.
Ранее НАБУ объявило в розыск бывшего главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.
По данным следствия ,в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ "Приватбанк" тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.
"Для прикрытия фактической растраты средств "Приватбанка" и придания вида законности этой преступной схеме бывшие топ-менеджеры банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям", – сказано в сообщении.
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все могут короли ... (песня)
На основании которого открыты уголовные дела в США. Телевизор для дебилов вроде тебя, по совместительству мойщиков кала для бени.
в оригинале...
со словарем...
напомнило, в далеких 80-х, куратор группы к студенту Кулюкину: а вот вы Сергей, как повышаете свой культурный уровень. Ответ: читаю Шекспира... в оригинале... со словарем... уже на второй странице...
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Хроника 12.06.2021 "... Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ , ни генеральная прокуратура
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1418199049568718851 1 ч Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий ..."ЗЕмперия наносит ответный удар" Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила его заочный арест.Александра Дубилета
С такими данными и до сих пор на свободе .
Украсть б миллиарды $$$ у Граждан Украины и быть честным человеком ?
?
Это из мира фантастики .
Но как написал на воротах старый ефрей 2 000 лет назад -
ТАК БУДЕТ не в с е г д а.
Пусть читает в клетке Аглицкого писателе Джорджа ОРУЭЛЛА *******
" Скотный Двор "ъ