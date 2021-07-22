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Новини
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Бывший глава "Приватбанка" Дубилет отменил решение о своем аресте через суд

Бывший глава

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу защитников экс-главы правления "Приватбанка" Александра Дубилета, отменив его заочный арест и постановив назначить повторное рассмотрение его дела следственным судьей в суде первой инстанции.

Согласно данным Единого госреестра судебных решений, соответствующее решение было принято на заседании 20 июля, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Антикоррупционный суд (ВАКС) 2 июня зочно избрал для Александра Дубилета меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Так как подозреваемый находится за пределами Украины и объявлен в международный розыск, то мера пресечения была назначена заочно.

После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Интерпол официальный запрос относительно объявления в розыск экс-главы "Приватбанка" Александра Дубилета. 

Дубилет жил в Австрии и сразу же после получения подозрения переоформил свою долю в запустившей проект monobank компании. Сейчас Дубилет утверждает, что живет в Израиле и имеет гражданство этой страны, поэтому он якобы не мог приехать в Украину в связи с карантинным запретом, введенным ранее израильскими властями.

Ранее НАБУ объявило в розыск бывшего главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

По данным следствия ,в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ "Приватбанк" тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

"Для прикрытия фактической растраты средств "Приватбанка" и придания вида законности этой преступной схеме бывшие топ-менеджеры банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям", – сказано в сообщении.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
НАБУ (1545) Коломойський Ігор (1775) Дубілет Олександр (60) Приватбанк (1786) Антикорупційний суд ВАКС (750)


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Топ коментарі
+6
Опять лошары73% сделали себя вместе.
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22.07.2021 14:03 Відповісти
+1
А яке відношення "Антикоррупционный суд", САП і НАБУ мають до розтрат в приватній компанії. Може ці органи вже і обманом та обрахунком покупців теж займаються, бо в решті корупцію "побідили".
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22.07.2021 14:42 Відповісти
+1
Воровство рефинанса от Нацбанка это тебе не "растрата" Не прикидывайся вовочкой
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22.07.2021 14:55 Відповісти
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Опять лошары73% сделали себя вместе.
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22.07.2021 14:03 Відповісти
нормально ?
все могут короли ... (песня)
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22.07.2021 14:34 Відповісти
А яке відношення "Антикоррупционный суд", САП і НАБУ мають до розтрат в приватній компанії. Може ці органи вже і обманом та обрахунком покупців теж займаються, бо в решті корупцію "побідили".
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22.07.2021 14:42 Відповісти
Воровство рефинанса от Нацбанка это тебе не "растрата" Не прикидывайся вовочкой
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22.07.2021 14:55 Відповісти
Бачу справжнього іксперда - може вони не рефінанс вкрали, а на Центральне сховище НБУ нальот влаштували... Багато телевізора дивитесь, шановний...
Бывший глава "Приватбанка" Дубилет отменил решение о своем аресте через суд - Цензор.НЕТ 575
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22.07.2021 15:19 Відповісти
Я читаю материалы расследования международного детективного агентства "КРОЛЛ".
На основании которого открыты уголовные дела в США. Телевизор для дебилов вроде тебя, по совместительству мойщиков кала для бени.
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22.07.2021 17:42 Відповісти
"Я читаю материалы"

в оригинале...
со словарем...
напомнило, в далеких 80-х, куратор группы к студенту Кулюкину: а вот вы Сергей, как повышаете свой культурный уровень. Ответ: читаю Шекспира... в оригинале... со словарем... уже на второй странице...
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22.07.2021 19:40 Відповісти
Камаринского еще спляши, чучело лишнеромосомное
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25.07.2021 10:36 Відповісти
не переймайся, недолугий...
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26.07.2021 14:29 Відповісти
Насмішив, це та сама "Кролл", яка в 90-і "шукала" гроші КПРС, щодо діяльності якої Є.Гайдар висловив наступне - "...работа фирмы "Кролл" - это просто бессмысленное разбазарива­ние государственных денег...". І на той час як ти цю макулатуру дочитаєш, а правильніше сказати, лайно дохаваєш, всі строки давності по цих справах вийдуть.
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22.07.2021 20:23 Відповісти
не "насмішив" а насадив очєрєдноє максирующееся под украинца чмо на бутылку, где сидеть тебе пока не сконаешь
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25.07.2021 10:38 Відповісти
Все що ти зміг, так це свою дупу на оту пляшку насадити, бо у вас підмоскалів будь-які коментарі до одного звидяться, про що таким як ти приємно згадувати.
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25.07.2021 17:02 Відповісти
расскажи нам, подмоскалям, почему ты рвешь свою сидящую на бутылке жопу за мойщика кала беню?
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25.07.2021 19:52 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1418199046544629760 1 ч

Хроника 12.06.2021 "... Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ , ни генеральная прокуратура

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1418199049568718851 1 ч Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий ..."ЗЕмперия наносит ответный удар" Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила его заочный арест.Александра Дубилета
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22.07.2021 18:03 Відповісти
С такими данными и
до сих пор на свободе .
Украсть б миллиарды $$$ у Граждан Украины и быть честным человеком ?
?
Это из мира фантастики .
Но как написал на воротах старый ефрей 2 000 лет назад -
ТАК БУДЕТ не в с е г д а.


Пусть читает в клетке Аглицкого писателе Джорджа ОРУЭЛЛА *******
" Скотный Двор "Бывший глава "Приватбанка" Дубилет отменил решение о своем аресте через суд - Цензор.НЕТ 3581ъ
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22.07.2021 18:23 Відповісти
У Дубилета и Найвэлычнишого один и тот же хозяин. Шо хозяин решит, таким решение судов и будет.
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22.07.2021 18:57 Відповісти

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