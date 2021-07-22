Нацбанк повысил прогноз международных резервов на конец года до $31,3 миллиарда
Национальный банк Украины повысил прогноз международных резервов на конец 2021 года с $29,8 млрд до $31,3 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, передает Интерфакс-Украина.
Согласно им, объем международных резервов в 2022 году повысится до $31,6 млрд, в 2023-м – до $31,7 млрд.
Напомним, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,36 млрд.
Джерело: Интерфакс-Украина
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Гонта Київський
показати весь коментар22.07.2021 15:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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