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Нацбанк повысил прогноз международных резервов на конец года до $31,3 миллиарда

Нацбанк повысил прогноз международных резервов на конец года до $31,3 миллиарда

Национальный банк Украины повысил прогноз международных резервов на конец 2021 года с $29,8 млрд до $31,3 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, объем международных резервов в 2022 году повысится до $31,6 млрд, в 2023-м – до $31,7 млрд.

Напомним, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,36 млрд.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
валютний резерв (199) НБУ (9371)


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И почему бы этими фантиками не рассчитаться с МВФ и не послать этих "добрых" людей нах...?
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22.07.2021 15:18 Відповісти

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