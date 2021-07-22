Гоструда обнаружила 3 200 нелегальных работников с начала месяца

За три недели кампании по выявлению неформально трудоустроенных отношений обнаружили 3 216 работников без трудовых договоров.

Всего было совершено 1 063 инспекционные проверки, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что среднее количество обнаруженных незадекларированных работников составляет почти пять человек на одного проверенного работодателя. Больше всего незадекларированных работников выявили в Запорожской (397), Винницкой (344) и Хмельницкой (221) областях.

Кроме того, во время проведения проверок было заключено трудовых договоров с 1 219 сотрудниками. Отмечается, что с каждой неделей соответствующие показатели растут.

"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество трудоустроенных лиц увеличилось на более 22%", – отметила заместительница министра экономики Светлана Глущенко.

Активнее всего работники легализируются в сферах организации временного размещения (на 142%) и питания (на 36%). Также наблюдается позитивная динамика в сферах сельского хозяйства (на 9%) и торговли (на 6%).

В региональном разрезе с начала инспекционной кампании наивысшая динамика трудоустройства относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается в Киеве (41%), Полтавской (35%) и Черновицкой (35%) областях.

Ранее министр экономики Алексей Любченко сообщал, что теневой фонд оплаты труда в Украине почти 500 млн грн в год. По его словам, многие люди скрывают от государства наличие той или иной формы трудовых отношений, и соответственно, существование дохода. В итоге, по статистике, один работающий украинец содержит двух неработающих.