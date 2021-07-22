Владельцы реанимированного судами "Укринбанка" добились его исключения из реестра НБУ

Шестой апелляционный административный суд 21 июля отказал в удовлетворении жалобы Национального банка Украины (НБУ) и оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 19 апреля об исключении ПАО "Украинский инновационный банк" из Государственного реестр банков Украины.

Нацбанк обжалует это решение в кассационном порядке, сообщает пресс-служба регулятора.

Истцами в этом деле выступили миноритарные акционеры ПАО "Украинский инновационный банк" Эдуард Карякин, Алексей Морозов и Сергей Скрипкин.

Нацбанк указывает, что решение суда нарушает предписания принятого в мае 2020 года закона, согласно которому независимо от факта отмены в судебном порядке решений Национального банка по выводу банков с рынка ликвидация банка должна быть завершена Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

"Национальный банк считает такие судебные решения незаконными и необоснованными и обжалует их в кассационном порядке. Ликвидация неплатежеспособного банка является необратимым процессом, а любые попытки со стороны его акционеров ее избежать несут в себе угрозу нарушения прав вкладчиков и других кредиторов неплатежеспособных банков", – прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

В НБУ напомнили, что собственники "Укринбанка" с помощью судов пытаются избавиться от своих обязательств перед кредиторами.

Так, в феврале Верховный Суд подтвердил решения нижестоящих инстанций об отмене решения Национального банка и Фонда гарантирования вкладов об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка и обязал восстановить деятельность банка.

При этом еще в июле 2016 года, в день вступления в законную силу решения апелляционного суда по этому делу, для восстановления фактического контроля акционеров над банком как юридическим лицом ПАО "Украинский инновационный банк" был переименован в ПАО "Украинская инновационная компания" и перерегистрирован из Киева в Северодонецк.

Впоследствии 8 мая 2020 года переименованная компания подала в Хозяйственный суд Луганской области заявление о банкротстве.

"Таким образом, компания, которая объявила себя правопреемником банка, пытается избавиться от своих обязательств перед кредиторами путем бегства в контролируемое банкротство", – подчеркивают в НБУ.

При этом для блокировки восстановления процедуры ликвидации банка на основании предписаний принятого в мае 2020 года закона о регулировании банковской деятельности, один из истцов по делу подал в суд заявление об изменении способа исполнения решения суда.

В частности, он просил суд изменить его резолютивную часть относительно "обязательства возобновить деятельность банка" на "исключение банка из Государственного реестра банков Украины", ведь наличие записи в Государственном реестре банков подтверждает, что юридическое лицо является банком, а следовательно его ликвидацию должен осуществлять Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

"Национальный банк обжалует в кассационном порядке указанные решения судов, ведь отмена в судебном порядке решение о признании неплатежеспособным и ликвидации ПАО "Украинский инновационный банк" никоим образом не лишает его статуса банка. Итак, ПАО "Украинский инновационный банк" как банковское учреждение должно выводиться с рынка Фондом гарантирования вкладов физических лиц", – подчеркивают в НБУ.

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Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, сумма требований кредиторов "Укринбанка" по состоянию на 1 апреля 2020 года превышала 3 млрд грн, из которых вкладчикам с депозитами свыше 200 тыс. грн (4 очередь) должно быть возвращено 607,7 млн грн, не связанным с владельцами юридическим лицам (и другим кредиторам 7 очереди) – около 500 млн грн. Кроме того остаются невозвращенными 1,8 млрд грн, выплаченных вкладчикам банка Фондом гарантирования.

При этом компания, провозгласившая себя правопреемницей "Укринбанка", пытается избежать возмещения причиненных кредиторам убытков путем контролируемого банкротства.

Напомним, Национальный банк признал неплатежеспособным "Укринбанк" 4 декабря 2015 года, а 22 марта 2016 года решил его ликвидировать. Однако владельцы банка с помощью судов добились отмены решения о его ликвидации.

По состоянию на 21 декабря 2015 года владельцами "Укринбанка" были Владимир Клименко (66,99%) и Алексей Морозов (10%).

По данным НБУ, на 1 октября 2015 года по размеру активов банк занимал 27 место (5,83 млрд грн) среди 123 действующих банков.