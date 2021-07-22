Кабмин назначил в набсовет "Укргидроэнерго" двух представителей Министерства энергетики

Кабинет министров Украины избрал советника министра энергетики Александра Гавву и руководителя директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики Украины Виталия Кушнирова членами наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" как представителей государства.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №814-р от 21 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Комитет по назначениям руководителей ключевых предприятий на заседании 19 июля назначил представителей государства в наблюдательные советы ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и ЧАО "Укргидроэнерго".

Как говорится в сообщении Минэкономики, во время заседания кандидаты озвучили свое видение развития компаний, с ними была проведена сессия вопросов-ответов от членов и независимых экспертов комитета.

В настоящее время в состав набсовета "Укргидроєнерго" как независимые члены входят экс-глава AES Ukraine Стивен Уолш, экс-замглавы Минэкономразвития и торговли Наталья Микольская, экс-сотрудник "Нафтогаза" и Минтопэнерго Олег Терлецкий и замглавы Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий.

Членом набсовета "Укргидроєнерго" от государства также является экс-заместитель Минфина Василий Шкураков.

Согласно уставу ЧАО "Укргидроэнерго", в состав Наблюдательного совета входят семь членов, из которых: независимые члены - четыре человека, представители государства - три человека.