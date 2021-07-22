Меркель прокомментировала договоренность с США о запуске "Северного потока-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует достижения соглашения с Соединенными Штатами Америки по газопроводу "Северный поток-2", хотя они и не полностью снимают угрозу для реализации проекта.

Об этом Меркель заявила во время традиционной пресс-конференции в четверг, 22 июля, передает Deutsche Welle.

Канцлер отметила, что эти договоренности были достигнуты с правительством США, а не с американским Конгрессом, имея в виду угрозу санкций США в отношении проекта, которая все еще остается. В американском парламенте остается много критических голосов по газопроводу, напомнила канцлер.

Меркель добавила, что, несмотря на достигнутую договоренность между Берлином и Вашингтоном все еще остаются разногласия в вопросе "Северного потока-2", хотя соглашение и является "хорошим шагом, который требовал от обеих сторон готовности к компромиссу".

В этом контексте Канцлер признала, что разногласия с восточноевропейскими государствами относительно "Северного потока-2" также не преодолены после достижения соглашения между США и ФРГ.

Глава правительства ФРГ также рассказала о заверениях российской стороны в том, что она не будет использовать энергетику как оружие. Здесь, по словам Меркель, России пришлось поверить на слово, но в случае несоблюдения этих обязательств "мы не полностью беззащитны", добавила Меркель.

Она напомнила о возможности применения в таком случае в отношении Москвы санкций и выразила надежду, что до этого не дойдет.

Меркель также напомнила позицию правительства Германии, что Украина должна остаться страной-транзитером газа, и "Северный поток-2" не должно привести к тому, что "Украина окажется в трудном положении".

Канцлер назвала задачей правительства ФРГ обеспечение долгосрочного транзита российского газа по территории Украины. Она также подтвердила намерение поддержать энергетическую трансформацию Украины, как это и предусмотрено соглашением с США.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки и Германия объявили о договоренностях относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Позже на сайтах Госдепартамента США и Министерства иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление "О поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целях". В документе раскрываются детали указанного соглашения.

При этом в Государственном департаменте США заявили, что перед подписанием соглашения с Германией по "Северному потоку-2" США взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и идеи в это заявление.

В свою очередь МИД Украины заявил, что украинская сторона не была приобщена к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии, которые позволят завершить реализацию "Северного потока-2".

Украина и Польша также обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.