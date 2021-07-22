Fitch подтвердило рейтинг "Укрзализныци" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО "Укрзализныця" на уровне "B" и удалило его из списка Rating Watch Negative, прогноз - "стабильный".

Об этом говорится в сообщении агентства, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что исключение из списка Rating Watch Negative свидетельствует о том, что, по мнению Fitch, текущая позиция ликвидности "Укрзализныци" улучшилась после выпуска пятилетних долговых обязательств на сумму $300 млн 15 июля 2021 года.

"Мы считаем источники ликвидности (доступные денежные средства и неиспользованные кредитные линии) достаточными для покрытия планового обслуживания долга к концу 2021 года и в 2022 году", - указали в агентстве.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций "Укрзализныци" ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" и поместило его в список Rating Watch "Негативный".