Кабмин назначил двух представителей государства в набсовет "Укрэнерго"

Кабинет министров избрал экс-заместителя министра энергетики Юрия Бойко и директора департамента по коммерции ЧАО "Укргидроэнерго" Дмитрия Олефира членами наблюдательного совета ЧАО "НЭК "Укрэнерго" как представителей государства.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабинета министров №815-р от 21 июля 2021 года.

Как сообщалось, комитет по назначениям руководителей ключевых предприятий на заседании 19 июля назначил представителей государства в наблюдательные советы ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и ЧАО "Укргидроэнерго".

Во время заседания кандидаты представили свое видение развития компаний, с ними была проведена сессия вопросов-ответов от членов и независимых экспертов комитета.

На сегодня в состав набсовета "Укрэнерго" также входят как независимые члены Шевки Аджунер (экс-глава представительства ЕБРР в Украине), Педер Андреасен (экс-президент Energinet), Оливье Апперт (экс-член совета директоров EDF, Technip, CGG, Total) и Луиджи де Франсиски (экс-топ-менеджер TERNA и Enel), а также как представитель государства Юрий Токарский (советник главы Минфина).

Согласно Положению о принципах формирования наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", в состав набсовет входят семь членов, четверо из которых должны отвечать критериям независимости.