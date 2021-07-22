Владелец сети магазинов АТБ начал финансировать футбольный клуб

Компания "BGV Group" совладельца сети магазинов "АТБ" Геннадия Буткевич начала активно финансировать муниципальный клуб из первой лиги "Полесье" из Житомира.

Об этом директор "Полесья" Владимир Загурский сообщил в интервью изданию "Трибуна".

Он уточнил, что официально генеральным спонсором "Полесья" компания BGV стала еще в прошлом году, но активные вливания финансов начались только сейчас.

По словам директора, бюджет "Полесья" на новый сезон – коммерческая тайна. Однако Загурский уточнил, что из областного и городского бюджета клубу выделяют 10,8 млн грн, остальные деньги вкладывает генеральный спонсор.

"У нас нет какой-то жесткой привязанности к цифрам. У нас идет финансирование по мере необходимости. Поэтому какой-то конкретной цифры просто нет", – ответил директор "Полесья" о финансировании со стороны BVG Group.

Как отмечает издание, теперь житомирскую команду называют одним из фаворитов первой лиги наравне с харьковским "Металлистом" Александра Ярославского и криворожским "Кривбассом", который возник по инициативе президента Владимира Зеленского путем переименования другого футбольного клуба.

При этом если в прошлом сезоне зарплаты в "Полесье" ограничивались 30 тыс. грн. в месяц, то сейчас лидеры команды получают подъемные и 100-150 тыс. грн, что соответствует уровню отечественной Премьер-лиги, куда планирует пробиться "Полесье".

С влиянием генерального спонсора связывают и замену главного тренера, которым стал экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев.

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Как отмечают Наші гроші, главный актив BGV Group в Житомирской области – ООО "Пержанская рудная компания" (ПРК), которая в апреле 2019 года через аукцион стала владельцем спецразрешения на добычу бериллиевых руд в Олевском районе. Эти недра по своим характеристикам считаются одним из самых ценных месторождений бериллия в мире.

В 2019 году полиция возбудила уголовное дело против должностных лиц Госгеонедра по подозрению в злоупотреблении служебным положением при продаже месторождения, часть которого находится в пределах Полесского природного заповедника. Судебный реестр не содержит информации об активности полиции в этом деле в последние месяцы.

Младшими бизнес-партнерами в "ПРК" Буткевича является Александр Настенко и Виталий Якименко. Сын последнего – Павел Якименко в 2019 году стал народным депутатом по списку "Слуги народа" и сейчас возглавляет подкомитет по вопросам охраны и рационального использования недр Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

По данным СМИ, Буткевич также был причастен к политической карьере уроженца Олевского района (где находится месторождение бериллия) Владимира Федоренко, который после смены власти в 2019 году стал первым заместителем председателя Житомирской ОГА, а теперь возглавляет местный облсовет, куда попал как первый номер списка "Слуги народа".

В 2019 году BGV Group и американская компания Holtec International объявили о создании совместного предприятия для разработки минеральных ресурсов Украины. Holtec International анонсировала проекты с властями Украины в атомной энергетике и строительство хранилища для хранения высокоактивных отходов. Буткевич является бенефициаром ООО "Атомные энергетические системы Украины", которому принадлежат спецразрешения на урановые месторождения.

Владельцем 100% КП "Футбольный клуб "Полесье" является Житомирский городской совет. По регламенту, в элитный дивизион из Первой лиги по итогам этого сезона выйдут команды, занявшие первое и второе место. Третья и четвертая команды Первой лиги сыграют стыковые матчи с 14-м и 13-м клубами УПЛ.