Повышать тарифы на тепло из-за цены газа не придется, – Щербенко

НАК "Нафтогаз" предложил тепловикам годовой контракт с неизменной ценой 7,42 грн за кубометр газа, поэтому поднимать тарифы на тепло из-за цены голубого топлива не придется.

Об этом рассказал директор по энергоэффективности и управлению имуществом Группы Нафтогаз, глава Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко в интервью для "День".

"Чтобы окончательно разрушить важные системы централизованного теплоснабжения в стране, нужно найти экономические стимулы инвестировать средства в восстановление и модернизацию оборудования и сетей. Централизованное теплоснабжение имеет право на жизнь как с точки зрения эффективности, так и экологичности, гибкости и ценовой конкуренции. "Нафтогаз" со своей стороны сделал все, чтобы обеспечить тепловиков ресурсом на отопительный сезон. Мы предложили ТКЭ выгодные долгосрочные соглашения по 7,42 грн за кубометр. Таким образом, газовая составляющая в тарифах на тепло, в сравнении с прошлым годом, не вырастет. То есть необходимости повышать тарифы на тепло из-за цены газа точно нет", – отметил Щербенко.

Однако, напоминает он, вопрос тарифов сейчас полностью зависит от местной власти, решения о повышении или неповышении тарифов каждый отдельный город или поселок будет принимать самостоятельно. Вместе с этим, по его словам, тепловики нуждаются в эффективном управлении. Недобросовестные руководители должны уйти с рынка, а за право управлять объектами должны бороться только лучшие.

"Только тогда вечно дырявые трубы удастся заменить, а оборудование – модернизировать. А это по итогу снизит и будущие платежки за коммуналку. ТЭЦ в Украине можно и нужно управлять эффективно. "Нафтогаз", как управитель двух ТЭЦ доказал это на собственном примере – в Новом Роздоле на Новояворовске, что на Львовщине. За рекордно короткие сроки мы не только спасли отопительный сезон, но и начали работать на перспективу – проводить ремонтные работы сетей и оборудования", – отметил директор по энергоэффективности и управления имуществом Группы Нафтогаз.

Щербенко подчеркивает, что для больших городов централизованное производство тепла является наиболее конкурентным решением.

"Централизованное производство тепла имеет существенно большую топливную гибкость, чем индивидуальное, которое как правило в городах ограничено только газом и электроэнергией, не говоря уже о прелестях когенерации. Поэтому стоит эмоции направить в русло конструктива и искать прагматичные решения на лет хотя бы 10-15 вперед", – добавил он.