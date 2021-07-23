Зеленский подписал закон об отмене схемы при переаттестации моряков

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа".

Согласно информации на странице соответствующего законопроекта №3944 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью главы государства 22 июля.

Как сообщалось, парламент принял указанный закон 29 июня.

Документом отменяется требование для моряков о прохождении курсов повышения квалификации и обязательной сдаче каждым моряком экзаменов в государственных квалификационных комиссиях. На коррупцию при сдаче этих экзаменов массово жаловались моряки. Теперь они смогут доказывать свою квалификацию несколькими способами.

В один день с подписанием указанного закона СБУ заявила о блокировании масштабной преступной схемы оформления разрешительных документов моряков. По данным спецслужбы, государственный электронный реестр документов моряков контролировали посторонние лица, что позволило им организовать схему выдачи документов за взятки, общая сумма которых достигала $150 миллионов в год.

О коррупции при переаттестации моряки заявляли давно, а о схеме с использованием электронного тестирования в этой сфере журналисты рассказали еще в марте.