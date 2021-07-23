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Зеленский подписал закон об отмене схемы при переаттестации моряков

Зеленский подписал закон об отмене схемы при переаттестации моряков

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа".

Согласно информации на странице соответствующего законопроекта №3944 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью главы государства 22 июля.

Как сообщалось, парламент принял указанный закон 29 июня.

Документом отменяется требование для моряков о прохождении курсов повышения квалификации и обязательной сдаче каждым моряком экзаменов в государственных квалификационных комиссиях. На коррупцию при сдаче этих экзаменов массово жаловались моряки. Теперь они смогут доказывать свою квалификацию несколькими способами.

В один день с подписанием указанного закона СБУ заявила о блокировании масштабной преступной схемы оформления разрешительных документов моряков. По данным спецслужбы, государственный электронный реестр документов моряков контролировали посторонние лица, что позволило им организовать схему выдачи документов за взятки, общая сумма которых достигала $150 миллионов в год.

О коррупции при переаттестации моряки заявляли давно, а о схеме с использованием электронного тестирования в этой сфере журналисты рассказали еще в марте.

Автор: 

закон (1493) Зеленський Володимир (2526) моряки (27)


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Топ коментарі
+5
Зеленский подписал закон об отмене схемы при переаттестации моряков - Цензор.НЕТ 8026
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23.07.2021 18:42 Відповісти
+2
Оце реформи! А не то що у порошенка!
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23.07.2021 16:22 Відповісти
+2
Зеленский подписал закон об отмене схемы при переаттестации моряков - Цензор.НЕТ 3259
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23.07.2021 16:51 Відповісти
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Оце реформи! А не то що у порошенка!
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23.07.2021 16:22 Відповісти
Зеленский подписал закон об отмене схемы при переаттестации моряков - Цензор.НЕТ 3259
показати весь коментар
23.07.2021 16:51 Відповісти
Зеленский подписал закон об отмене схемы при переаттестации моряков - Цензор.НЕТ 8026
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23.07.2021 18:42 Відповісти
слава Бігусу !
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24.07.2021 22:44 Відповісти
хорошо.
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25.07.2021 08:22 Відповісти
Я так понимаю что взяточники при 100500+ антикоррупционных служб на свободе?
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25.07.2021 09:55 Відповісти
Отменил аттестацию для права похода в Южный океан на портовом буксире
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25.07.2021 10:12 Відповісти
"Доступ к єлектронному реестру документов моряков получили посторонние лица".У нас много открыли реестров,например недвижимости.Страшновато как-то.
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25.07.2021 19:45 Відповісти
да. У соседей был такой случай - случайно узнали, что их квартиру перерегистрировали на другого собственника какая-то нотариус в Днепре. Квартира - в Киеве, двушка новая в центре.
Сейчас судятся. А новый хозяин пока этих не было дома приехал и дверь свою поставил и замки. Хорошо, что не въехал - они того же слесаря наняли и за бутылку водки замки свои поставили.
Позорище а не страна.
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26.07.2021 11:51 Відповісти
Ай да Зеля, ай да молодец! Чтобы там не говорили любители фабрики"Рошен".
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26.07.2021 08:03 Відповісти
Что ж, пришла, видимо, пора для серьезных реформ. После реформы по увеличению длины цепи президентского медальона и вот этой, по морякам, пора бы взяться за прочие животрепещущие темы. Можно сменить цвет свидетельств о рождении. Неважно, с какого на какой, сами придумайте. Можно разрешить оплату газа не только собаками, но и прочими животными. Можно Пудрика переименовать в Мудрика. Можно законодательно закрепить норму об открытии на Пороха 58 уголовных дел в неделю. Можно создать министерство контрабанды и полностью таким образом стырить ее у Баканова.
Работы - непочатый край!
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26.07.2021 10:53 Відповісти

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