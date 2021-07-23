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Облэнерго Григоришина искусственно завышают тарифы с помощью решений судов, – НКРЭКУ

Облэнерго Григоришина искусственно завышают тарифы с помощью решений судов, – НКРЭКУ

Облэнерго, связанные с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, с помощью решений судов искусственно увеличивают размер прогнозируемых технологических расходов электроэнергии с целью завышения уровней соответствующих тарифов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Так, 22 июня Седьмой апелляционный административный суд ( Винница) по итогам рассмотрения жалобы регулятора оставил без изменений решение Винницкого окружного админсуда от 12 октября 2020 года, которым было отменено постановление НКРЭКУ об определении размера прогнозируемых технологических расходов электроэнергии на 2020 год для АО "Винницаоблэнерго".

"Фактически суд обязал Комиссию увеличить объем этих расходов в структуре тарифа на сумму около 50 млн грн, что в конечном должно быть дополнительно оплачено потребителями Винницкой области", – подчеркивается в сообщении.

В НКРЭКУ отмечают, что кроме "Винницаоблэнерго" к подобным попыткам пересчитать тарифы на распределение электроэнергии с помощью решений судов прибегали и другие предприятия группы "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

Так, 26 ноября 2020 года Луганский окружной админсуд (Северодонецк) удовлетворил иск ООО "Луганское энергетическое объединение" к регулятору по аналогичному делу, а 16 марта 2021 года Первый апелляционный административный суд (Краматорск) оставил судебное решение первой инстанции без изменений.

Кроме того, 10 декабря 2020 года Сумской окружной админсуд удовлетворил аналогичный иск АО "Сумыоблэнерго" к регулятору, а 30 марта Второй апелляционный административный суд (Харьков) оставил судебное решение первой инстанции без изменений.

"НКРЭКУ отмечает, что судами неверно установлены обстоятельства по упомянутым делам, неправильно исследованы и оценены доказательства, нарушены нормы материального и процессуального права, а резолютивной части решений этих судов идентичны, с одинаковыми ошибками, и у нас нет сомнения, что Верховный Суд их отменит", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, регулятор считает, что органы судебной власти нарушают нормы Конституции, вмешиваясь в исключительную компетенцию НКРЭКУ, предусмотренную законом о регуляторе, и берут на себя полномочия по установлению тарифов на услуги по распределению электрической энергии.

"Создаются опасные для отрасли прецеденты, когда операторы системы распределения электроэнергии через суды добиваются увеличения тарифов на распределение, что позволит им получать сверхприбыли за счет потребителей целых областей Украины", – указывает НКРЭКУ.

Читайте также: Облэнерго Григоришина отрицает причастность к работе крупнейшей нелегальной криптофермы

Как сообщалось, ранее СБУ заявила, что обнаружила крупнейшую нелегальную криптоферму, расположенную на площадке АО "Винницаоблэнерго". По данным следствия, более 5 тыс. компьютеров бесплатно потребляли электроэнергии на 7 млн грн в месяц. При этом в ведомстве сообщали о возможной причастности к деятельности криптофермы сотрудников АО "Винницаоблэнерго". 

НКРЭКУ также отметила рост потерь электроэнергии в сетях АО "Винницаоблэнерго", что может свидетельствовать о причастности компании к функционированию крупной нелегальной криптофермы, обнаруженной СБУ.

В свою очередь руководство "Винницаоблэнерго" свою причастность к криптоферме отрицает.

Напомним, "Виницаоблэнерго" входит в "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, компании бизнесмена принадлежит около 75% акций. Еще 25% акций компании принадлежит инвесткомпании ICU советника Порошенко Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

В госреестре конечным бенефициаром "Виницаоблэнерго" числится болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что на Маркова оформлены активы, реальным владельцем которых является Григоришин.

Автор: 

Григоришин Костянтин (189) обленерго (325) електроенергія (4290) НКРЕКП (1445) Електрика (1240)


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Топ коментарі
+17
СНБО не хочет национализировать ОблЭнерго и контролировать тарифы на э/э?
это ж пипец ,что происходит?
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23.07.2021 15:12 Відповісти
+12
в полтавской области в г. Кременчуге горячей воды третий месяц нет, беня ждет когда долги спишут и поднимет тариф , а так все прекрасно, да зеледебилики?главное что бы сваты на 1=1 и на русском!
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23.07.2021 15:17 Відповісти
+7
а шо происходит? беня пилит бабло с зелей, григоришину равно как и бене принадлежит несколько облэнерго, кто их национализирует? это разве что пороха вернуть.
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23.07.2021 15:15 Відповісти
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и как заживем
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23.07.2021 15:10 Відповісти
СНБО не хочет национализировать ОблЭнерго и контролировать тарифы на э/э?
это ж пипец ,что происходит?
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23.07.2021 15:12 Відповісти
а шо происходит? беня пилит бабло с зелей, григоришину равно как и бене принадлежит несколько облэнерго, кто их национализирует? это разве что пороха вернуть.
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23.07.2021 15:15 Відповісти
шобы порох пилил? )))) не, спасибо
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23.07.2021 16:59 Відповісти
а шо не так с Порошенко? Пилил слабо и цены так не росли? И в бюджете при этом было бабла на важные расходы
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24.07.2021 11:30 Відповісти
(с 1.10.2012 по 31.05.2014) - за объем, употребленный до 150 кВт⋅час электроэнергии в месяц 28,02- за объем, употребленный от 150 до 800 кВт⋅час электроэнергии в месяц36,48

(с 1.03.2017 по 31.12.2020) - за объем, употребленный до 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц90,0- за объем, употребленный свыше 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц168.

Что то вы Вадим похоже сами не платили за э/э, поэтому не заметили пятикратный рост цент при Порошенко.
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24.07.2021 15:26 Відповісти
Всегда сам плачу. Но эти "повышения" никак не сказывались на бюджете. Плюс супсидии покрывали часть. А теперь супсидии порезали/поотменяли (эпоха бедности ж кончилась) и комитет по субсидиям разогнали (был такой по персональному назначению в отдельных случаях) А з/п и пенсии нифига не выросли по-большому ....... Кушайте
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24.07.2021 16:27 Відповісти
А субсидии это не распил ? И откуда брали субсидии из кармана Порошенко и Гройсмана ?
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24.07.2021 17:11 Відповісти
субсидии - это помощь бедным.
Деньги брали у олигархов, которых оторвали от нефтегазовых гос.предприятий вроде Нафтогаза и т.п. За это ПАП и поплатился на выборах. Теперь всё стало намного лучше Бабло из ушей прёт и граждане не знают куда их девать. Вот сегодня медики вышли на уличцу - требуют от банков принять у них доллары https://censor.net/ru/photo_news/3279015/vlado_hayi_vas_lkuyut_futbolsti_mediki_kotorym_zadoljali_58_mln_grn_zarplaty_perekryvali_trassu_na_harkovschine
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24.07.2021 18:52 Відповісти
Субсидии, это под прикрытием помощи бедным, распил бюджетных денег. Это оплата частным компаниям взятых с потолка тарифов за счет бюджета. В 2017 году, если я не ошибаюсь, из бюджета было распилено 50 млрд грн, в 2018 году 65 млрд грн.
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24.07.2021 19:09 Відповісти
"под прикрытием помощи бедным" - серьезно? То есть я и други хозяйства не имели их? Странно ... Вот смотрю свои счета - и не вижу там полных сумм за коммуналку. ХАЧУ, чтобы так пилили бабло ВСЕГДА - чтобы простым смертным не платить за коммуналку! УРА такому распилу под прикрытием субсидий!
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24.07.2021 20:35 Відповісти
Как то до 2017 года платили за коммуналку без субсидий. Тут с 2017 года страну накрыла волна "покращення" от Порошенко с Гройсманом, что все в стране резко стали "бедными" Я понимаю, что вы бедный, нуждающийся и не в состоянии платить на коммуналку, только я не понимаю, почему это за мой счет ? Пусть Гройсман с Порошенко из своего кармана и платят за вас, а не за мои счет.
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24.07.2021 21:36 Відповісти
На 1 октября 2019 года задолженность предприятий ТКЭ за потребленный природный газ составляет 35,8 миллиарда гривен, а долг населения за тепло составляет 14,8 миллиардов гривен Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/ministr-babak-ozvuchila-11-znachnuyu-summu-dolgov-ukraincev-za-otoplenie-637003.html

Мы им субсидию из бюджета, а они в ответ долги

https://biz.censor.net/news/3269309/zelenskiyi_predlojil_spisat_dolgi_postavschikov_tepla_za_gaz_na_55_milliardov

По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн.Источник: https://biz.censor.net/n3269309
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24.07.2021 21:49 Відповісти
"по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий..."

и
"На 1 октября 2019 года задолженность предприятий ТКЭ за потребленный природный газ составляет 35,8 миллиарда гривен"

- тут вопросы к Зе и к тем, кто имеет деньги, но не платит, катается на мальдивы и багамы с крупными долгами по коммуналке. При чём тут Порошенко? Уже 2,5 года он не при власти. На даты смотришь?

А пока ПАП был президентом, то малоимущие имели субсидии и не было таких долгов перед поставщиками.
"почему это за мой счет" - Я уже лет 5 плачу без субсидий, дарагой ты мой Так что не ищи зраду на Пороха там, где её нет. Вот Фирташу списали 2 или 3 млрд долларов долгов. И норм. Снова Порошенко виноват?
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25.07.2021 08:36 Відповісти
ты настолько тупой, что даже думать над прочитанным не можешь! Ты даже не додумался проанализировать фразу "долги украинцев" - это чьи? Это долги тех, кто не имеет субсидий и не платит (ну а нахера ж - правда плалить) или государства, которое покрывает платежи субсидиантов? Да, именно, ты не имеешь ни малейшего понятия о происхождении ТЕХ долгов, а пиняешь ТОЛЬКО на воровство. Да, оно тоже есть. Но нужны точные данные. Я и други за всё плачу на 100%. Государство субсидии ТОЖЕ покрывает. Тогда откуда долги за тепло? Угадай с трёх разоф )))))) Чьи то долги?
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25.07.2021 08:43 Відповісти
Ну, факты говорят именно о том, что я написал. Нафтогаз тот же был убыточным (10-13 млрд в год убытков), а при ПАП стал ПЕРВЫМ плательщиком в бюджет. Откуда деньги? Ответь сам себе, умник
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25.07.2021 13:19 Відповісти
"при чем тут это вообще?" - так это ГЛАВНАЯ причина, почему при ПАП деньги в бюджете БЫЛИ, а теперь их НЕТ ВСЕ ключевые предприятия, с которых кормились олигархи (Нафтогаз, Приватбанк и др) были возвращены под управление государства и бывшие их управленцы (олигархи) потеряли свои дойные коровы. Потому деньги стали плыть МИМО карманов бени и Ко в бюджет страны, ОТКУДА и оплачивались те же субсидии для нуждающихся. Вот тебе и "при чем" - по цепочке причина-следствие
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25.07.2021 23:25 Відповісти
что чушь? конкретно? А то ты решил не развивать тему, но пока даже не начал. Я вот все жду когда начнёшь развивать - доказательства и схемы опишешь. А то Бигус уже своё враньё опроверг по решению суда - решил, что так будет дешевле для него же.
Что чушь? Что Нафтогаз именно благодаря полит.воле Пороха (и не только Нафтогаз!) вернулся в управление правительства и начал давать ПРИБЫЛЬ и платить налоги в БЮДЖЕТ, а не в карман Коломойского?
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26.07.2021 15:53 Відповісти
что именно ты написал выше? Что я чушь пишу? Ну так это - лишь личное мнение.
При Порошенко ввели монетизацию субсидий, субсидии покрывали коммуналку. И это - конечный результат для потребителя. И да, я тоже выше писал, что это были также деньги, которые не давали воровать как прежде. Иначе б откуда им браться. Я очень хочу, чтобы Порошенко снова начал воровать из бюджета, чтобы субсидии вернули к уровню как при Порошенко Я устал от борьбы Зе против коррупции, после которой денег в бюджете не стало.
Я лишь сравниваю РЕЗУЛЬТАТЫ работы двух президентов применимо к конечному потребителю коммунальных услуг и защищённости потребителя перед повышением тарифов.

ПС: Нафтогаз почему-то снова при Зе стал убыточным... странно.
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26.07.2021 17:52 Відповісти
"все субсидии платятся из коллективного бюджета" - та да, только ты забыл сказать, ОТКУДА беруться деньги, кроме как с налога на граждан.... Это - отчисления ГОС.предприятий в бюджет. И ГЛАВНЫМ плательщиком этих налогов при Порохе стал НАФТОГАЗ - 17% платежей в бюджет давал только один Нафтогаз. А были и другие... Учись сам в школе, школота
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26.07.2021 17:55 Відповісти
Так поднять цену на газ в 8 раз - ещё бы он был не прибыльный.
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25.07.2021 21:21 Відповісти
и раньше поднимали цены. И?
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25.07.2021 23:22 Відповісти
А теперь в долларах посчитай эл.э. с 12 года по 18 год. Когда вы, зебилы уже передохните, ей Богу.
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25.07.2021 14:10 Відповісти
Порох же и дал Грогоришину гражданство Украины, создал все условия для бизнеса Фирташа, выводил свое бабло на оффшоры, все так, епть. члены секты второго пришествия Петра.
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26.07.2021 11:31 Відповісти
" создал все условия для бизнеса Фирташа, выводил свое бабло на оффшоры" - ага, и уже третий год трижды свои прокуроры ничего нарыть не могут кроме ***-***-***... Бигусы всякие уже в судах опровергают свою брехню, а упоротые свидетели секты грехов Порошенко уняться не могут
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26.07.2021 15:49 Відповісти
Во время судебного процесса в Вене Фирташ признался, что Порошенко перед выборами к нему приезжал в Вену для финансирования предвыборной кампании и догадайся с трех раз под какие гарантии? Фирташу грозит экстрадикция из Австрии в штаты как преступника, и только здесь при порохе его бизнес процветал. А за Григоришина-сам нарой при ком он получил украинское гражданство не отказываясь от гражданства рфии. Тебя смущают еще оффшоры и ты не веришь панамским документам от юридической фирмы Mossack Fonseca? За украинские суды не смеши.
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26.07.2021 16:12 Відповісти
"Фирташ признался" - о да, если Путина доведут до суда, он тоже признается в чем угодно Я валяюсь.... Пёрднул в воду - и принимается как аргумент. Во мозги у тебя
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26.07.2021 16:25 Відповісти
Судя по твоему лексикону ты еще слишком маленький чтоб читать серьезную европейскую прессу. Валяйся дальше
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26.07.2021 17:06 Відповісти
так ты ешё на прессе сидишь? Ну тада ясно. Я думал прокурор какой-то западный что-то нарыл. Ну, как в Панаме Портном против Порошенко А тут "серьёзная" пресса. ВВС очень серьезная, например? Помню-помню эту "прессу" - штраф платили (если верно помню 100т) Порошенко и опровергали свою же "сербёзную" информацию

Серьёзный ты наш....
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26.07.2021 17:19 Відповісти
Почитай показания Фирташа в суде Вены. И посмотри при ком Григоришин получил третье гражданство (украинское).
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26.07.2021 17:23 Відповісти
признания Гиркина в суде тоже будем читать? Бигус таких "признаний" в своём сериале тоже много приводил. А потом опровергал. Да, Фирташ мстил Пороху словами, Беня мстил за Приватбанк. Слова - они такие. Бумага стерпит. Только ********* вроде тебя годяться на веру, но не мне. Вот на беню есть материал не из сериалов и жёлтой прессы - отчет с банковскими транзакциями от Кролл. И все молчат. Странно... Не хочешь почитать ТЫ отчёт Кролл, вместо того, чтобы советовать МНЕ читать фантазии Фирташа?
Уже и Роттердам+ вдруг стал не преступной схемой, а самой адекватной формулой расчета, а свидетели преступлений Порошенко никак не уймуться
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26.07.2021 17:31 Відповісти
За то для 73 %🐑🐏 не «Роттердам +» , пусть и дальше 🤢🤡голбородько им сказочки рассказывает про «конец эпохи бедности «
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24.07.2021 19:11 Відповісти
в полтавской области в г. Кременчуге горячей воды третий месяц нет, беня ждет когда долги спишут и поднимет тариф , а так все прекрасно, да зеледебилики?главное что бы сваты на 1=1 и на русском!
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23.07.2021 15:17 Відповісти
Выбрали, кушайте
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25.07.2021 09:45 Відповісти
а зачем использовать горячую воду Я лет 8 не использую. Дорого и не особо горячо.
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25.07.2021 15:32 Відповісти
Взагалі треш! Суди іменем України, не маючи відповідної компетенції і права виносять рішення, які по суті є здирництвом і вимаганням на користь третьої особи, цим самим просто грабують народ України! Питається нафіга в такому випадку потрібна держава взагалі? Яка її функція ? Кому і за що ми платимо податки?
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23.07.2021 18:21 Відповісти
А в столице облэнерго напротив психбольницы🤣
Там в каски стучали работники митинговали, надо бы и вам настучать.
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23.07.2021 21:43 Відповісти
Следствие десятидетий распродажи Украины оптом рыгам Януковича-Порошенко
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24.07.2021 09:38 Відповісти
Так вроде же Винницаоблэнерго Порошенко отжал за долги у своего бывшего "делового "партнера Григоришина .
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24.07.2021 17:09 Відповісти
"Так вроде" скинь ссылку, где можна ознакомится с документами, о владельце Винницаоблэнего Порошенко? Или это типа "пи#дежа" о брате Пороха?
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25.07.2021 18:38 Відповісти
Дядя ты дурак ? Два с половиной г. Клоунарий обслуживает олигархов , с них и спрашивай 🤖🐲 подолячные
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24.07.2021 19:15 Відповісти
Какие нахрен григаришыны ? Все что создавалось народом присвоили и стригут купоны! Вернуть народное народу!
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24.07.2021 20:53 Відповісти

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