Облэнерго Григоришина искусственно завышают тарифы с помощью решений судов, – НКРЭКУ

Облэнерго, связанные с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, с помощью решений судов искусственно увеличивают размер прогнозируемых технологических расходов электроэнергии с целью завышения уровней соответствующих тарифов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Так, 22 июня Седьмой апелляционный административный суд ( Винница) по итогам рассмотрения жалобы регулятора оставил без изменений решение Винницкого окружного админсуда от 12 октября 2020 года, которым было отменено постановление НКРЭКУ об определении размера прогнозируемых технологических расходов электроэнергии на 2020 год для АО "Винницаоблэнерго".

"Фактически суд обязал Комиссию увеличить объем этих расходов в структуре тарифа на сумму около 50 млн грн, что в конечном должно быть дополнительно оплачено потребителями Винницкой области", – подчеркивается в сообщении.

В НКРЭКУ отмечают, что кроме "Винницаоблэнерго" к подобным попыткам пересчитать тарифы на распределение электроэнергии с помощью решений судов прибегали и другие предприятия группы "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

Так, 26 ноября 2020 года Луганский окружной админсуд (Северодонецк) удовлетворил иск ООО "Луганское энергетическое объединение" к регулятору по аналогичному делу, а 16 марта 2021 года Первый апелляционный административный суд (Краматорск) оставил судебное решение первой инстанции без изменений.

Кроме того, 10 декабря 2020 года Сумской окружной админсуд удовлетворил аналогичный иск АО "Сумыоблэнерго" к регулятору, а 30 марта Второй апелляционный административный суд (Харьков) оставил судебное решение первой инстанции без изменений.

"НКРЭКУ отмечает, что судами неверно установлены обстоятельства по упомянутым делам, неправильно исследованы и оценены доказательства, нарушены нормы материального и процессуального права, а резолютивной части решений этих судов идентичны, с одинаковыми ошибками, и у нас нет сомнения, что Верховный Суд их отменит", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, регулятор считает, что органы судебной власти нарушают нормы Конституции, вмешиваясь в исключительную компетенцию НКРЭКУ, предусмотренную законом о регуляторе, и берут на себя полномочия по установлению тарифов на услуги по распределению электрической энергии.

"Создаются опасные для отрасли прецеденты, когда операторы системы распределения электроэнергии через суды добиваются увеличения тарифов на распределение, что позволит им получать сверхприбыли за счет потребителей целых областей Украины", – указывает НКРЭКУ.

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Как сообщалось, ранее СБУ заявила, что обнаружила крупнейшую нелегальную криптоферму, расположенную на площадке АО "Винницаоблэнерго". По данным следствия, более 5 тыс. компьютеров бесплатно потребляли электроэнергии на 7 млн грн в месяц. При этом в ведомстве сообщали о возможной причастности к деятельности криптофермы сотрудников АО "Винницаоблэнерго".

НКРЭКУ также отметила рост потерь электроэнергии в сетях АО "Винницаоблэнерго", что может свидетельствовать о причастности компании к функционированию крупной нелегальной криптофермы, обнаруженной СБУ.

В свою очередь руководство "Винницаоблэнерго" свою причастность к криптоферме отрицает.

Напомним, "Виницаоблэнерго" входит в "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, компании бизнесмена принадлежит около 75% акций. Еще 25% акций компании принадлежит инвесткомпании ICU советника Порошенко Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

В госреестре конечным бенефициаром "Виницаоблэнерго" числится болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что на Маркова оформлены активы, реальным владельцем которых является Григоришин.