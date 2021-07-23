Облэнерго Григоришина искусственно завышают тарифы с помощью решений судов, – НКРЭКУ
Облэнерго, связанные с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, с помощью решений судов искусственно увеличивают размер прогнозируемых технологических расходов электроэнергии с целью завышения уровней соответствующих тарифов.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Так, 22 июня Седьмой апелляционный административный суд ( Винница) по итогам рассмотрения жалобы регулятора оставил без изменений решение Винницкого окружного админсуда от 12 октября 2020 года, которым было отменено постановление НКРЭКУ об определении размера прогнозируемых технологических расходов электроэнергии на 2020 год для АО "Винницаоблэнерго".
"Фактически суд обязал Комиссию увеличить объем этих расходов в структуре тарифа на сумму около 50 млн грн, что в конечном должно быть дополнительно оплачено потребителями Винницкой области", – подчеркивается в сообщении.
В НКРЭКУ отмечают, что кроме "Винницаоблэнерго" к подобным попыткам пересчитать тарифы на распределение электроэнергии с помощью решений судов прибегали и другие предприятия группы "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.
Так, 26 ноября 2020 года Луганский окружной админсуд (Северодонецк) удовлетворил иск ООО "Луганское энергетическое объединение" к регулятору по аналогичному делу, а 16 марта 2021 года Первый апелляционный административный суд (Краматорск) оставил судебное решение первой инстанции без изменений.
Кроме того, 10 декабря 2020 года Сумской окружной админсуд удовлетворил аналогичный иск АО "Сумыоблэнерго" к регулятору, а 30 марта Второй апелляционный административный суд (Харьков) оставил судебное решение первой инстанции без изменений.
"НКРЭКУ отмечает, что судами неверно установлены обстоятельства по упомянутым делам, неправильно исследованы и оценены доказательства, нарушены нормы материального и процессуального права, а резолютивной части решений этих судов идентичны, с одинаковыми ошибками, и у нас нет сомнения, что Верховный Суд их отменит", – подчеркивается в сообщении.
Кроме того, регулятор считает, что органы судебной власти нарушают нормы Конституции, вмешиваясь в исключительную компетенцию НКРЭКУ, предусмотренную законом о регуляторе, и берут на себя полномочия по установлению тарифов на услуги по распределению электрической энергии.
"Создаются опасные для отрасли прецеденты, когда операторы системы распределения электроэнергии через суды добиваются увеличения тарифов на распределение, что позволит им получать сверхприбыли за счет потребителей целых областей Украины", – указывает НКРЭКУ.
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Как сообщалось, ранее СБУ заявила, что обнаружила крупнейшую нелегальную криптоферму, расположенную на площадке АО "Винницаоблэнерго". По данным следствия, более 5 тыс. компьютеров бесплатно потребляли электроэнергии на 7 млн грн в месяц. При этом в ведомстве сообщали о возможной причастности к деятельности криптофермы сотрудников АО "Винницаоблэнерго".
НКРЭКУ также отметила рост потерь электроэнергии в сетях АО "Винницаоблэнерго", что может свидетельствовать о причастности компании к функционированию крупной нелегальной криптофермы, обнаруженной СБУ.
В свою очередь руководство "Винницаоблэнерго" свою причастность к криптоферме отрицает.
Напомним, "Виницаоблэнерго" входит в "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, компании бизнесмена принадлежит около 75% акций. Еще 25% акций компании принадлежит инвесткомпании ICU советника Порошенко Макара Пасенюка и Константина Стеценко.
В госреестре конечным бенефициаром "Виницаоблэнерго" числится болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что на Маркова оформлены активы, реальным владельцем которых является Григоришин.
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и как заживем
это ж пипец ,что происходит?
(с 1.03.2017 по 31.12.2020) - за объем, употребленный до 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц90,0- за объем, употребленный свыше 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц168.
Что то вы Вадим похоже сами не платили за э/э, поэтому не заметили пятикратный рост цент при Порошенко.
Деньги брали у олигархов, которых оторвали от нефтегазовых гос.предприятий вроде Нафтогаза и т.п. За это ПАП и поплатился на выборах. Теперь всё стало намного лучше Бабло из ушей прёт и граждане не знают куда их девать. Вот сегодня медики вышли на уличцу - требуют от банков принять у них доллары https://censor.net/ru/photo_news/3279015/vlado_hayi_vas_lkuyut_futbolsti_mediki_kotorym_zadoljali_58_mln_grn_zarplaty_perekryvali_trassu_na_harkovschine
Мы им субсидию из бюджета, а они в ответ долги
https://biz.censor.net/news/3269309/zelenskiyi_predlojil_spisat_dolgi_postavschikov_tepla_za_gaz_na_55_milliardov
По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн.Источник: https://biz.censor.net/n3269309
и
"На 1 октября 2019 года задолженность предприятий ТКЭ за потребленный природный газ составляет 35,8 миллиарда гривен"
- тут вопросы к Зе и к тем, кто имеет деньги, но не платит, катается на мальдивы и багамы с крупными долгами по коммуналке. При чём тут Порошенко? Уже 2,5 года он не при власти. На даты смотришь?
А пока ПАП был президентом, то малоимущие имели субсидии и не было таких долгов перед поставщиками.
"почему это за мой счет" - Я уже лет 5 плачу без субсидий, дарагой ты мой Так что не ищи зраду на Пороха там, где её нет. Вот Фирташу списали 2 или 3 млрд долларов долгов. И норм. Снова Порошенко виноват?
Что чушь? Что Нафтогаз именно благодаря полит.воле Пороха (и не только Нафтогаз!) вернулся в управление правительства и начал давать ПРИБЫЛЬ и платить налоги в БЮДЖЕТ, а не в карман Коломойского?
При Порошенко ввели монетизацию субсидий, субсидии покрывали коммуналку. И это - конечный результат для потребителя. И да, я тоже выше писал, что это были также деньги, которые не давали воровать как прежде. Иначе б откуда им браться. Я очень хочу, чтобы Порошенко снова начал воровать из бюджета, чтобы субсидии вернули к уровню как при Порошенко Я устал от борьбы Зе против коррупции, после которой денег в бюджете не стало.
Я лишь сравниваю РЕЗУЛЬТАТЫ работы двух президентов применимо к конечному потребителю коммунальных услуг и защищённости потребителя перед повышением тарифов.
ПС: Нафтогаз почему-то снова при Зе стал убыточным... странно.
Серьёзный ты наш....
Уже и Роттердам+ вдруг стал не преступной схемой, а самой адекватной формулой расчета, а свидетели преступлений Порошенко никак не уймуться
Там в каски стучали работники митинговали, надо бы и вам настучать.