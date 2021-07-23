Чиновника Минобороны задержали на попытке мошенничества на $1 миллион

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении двум лицам, которые пытались завладеть чужим имуществом путем злоупотребления доверием, в особо крупных размерах. Им инкриминируют приготовление к совершению мошенничества (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщник по предварительному сговору намеревались получить от представителя общества $1 млн якобы под предлогом заключения договора на использование земельного участка, находящегося в пользовании Минобороны, для строительства на нем жилья для военнослужащих и членов их семей.

Правоохранителями с целью разоблачения преступной деятельности проведены обыски в Одессе по месту жительства подозреваемых и в их транспортных средствах, а также проведены обыски у лиц, которые могут быть причастными к этому преступлению.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.