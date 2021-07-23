"Газпром" возобновил работу трубопровода "Северный поток"

Балтийский газопровод "Северный поток" (51% акций оператора проекта компании Nord Stream AG) возобновил работу после ежегодного планового технического обслуживания.

Об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport, которые эксплуатируют сухопутные отводы от магистрали, передает Интерфакс.

Прокачка по магистрали остановилась 13 июля, а возобновились поставки с началом нового газового дня 23 июля.

Газопровод транспортирует около 170 млн куб. м в сутки, в 2020 году по нему было направлено 60 млрд куб. м газа. После снижения транзита российского газа через Украину в 2021 году это главный канал поставки "газпромовского" газа в Европу.

Как сообщалось, в июле также останавливался на плановое обслуживание еще один трубопровод для поставок российского газа в ЕС – "Ямал-Европа".

Вплоть до 2019 года на время ремонта "Ямала – Европы" и "Северного потока" российский "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены.

Тем временем цена газа на европейских хабах находится на рекордно высоких за последние годы уровнях. Кроме остановки газопровода на ремонт, рост цен обусловлен отказом российского "Газпрома" компенсировать выпадающие объемы поставками по другим маршрутам, а также отказом бронировать дополнительные транзитные мощности для прокачки газа.