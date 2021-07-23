Turkish Airlines сделает рейсы из Харькова в Стамбул ежедневными

Авиакомпания Turkish Airlines с 3 августа вернет докризисную частоту полетов из Харькова в Стамбул.

Об этом сообщили в представительстве авиакомпании, передает avianews.com.

Если сейчас авиаперевозчик совершает пять перелетов в неделю по этому маршруту, то с начала августа они станут ежедневными. Turkish Airlines добавит вечерние рейсы в Харьков по вторникам и утренние рейсы по субботам.

Необходимые авиакомпании слоты для совершения дополнительных перелетов в Харьков уже выдали. Продажа билетов на дополнительные рейсы Харьков-Стамбул также уже открыта.

Недавно Turkish Airlines начала летать в Харьков на новых самолетах Boeing 737 MAX. Их особенностью является то, что они оснащены полноценным салоном бизнес-класса и развлекательной системой как в бизнес, так и эконом-классе.

Расписание Turkish Airlines на линии Стамбул-Харьков-Стамбул:

вылет из Стамбула в 18:25, прилет в Харьков в 20:25, понедельник, вторник, четверг, пятница

вылет из Стамбула в 07:10, прилет в Харьков в 09:00, среда, суббота, воскресенье

вылет из Харькова в 21:20, прилет в Стамбул в 23:40, понедельник, вторник, четверг, пятница

вылет из Харькова в 09:55, прилет в Стамбул в 12:10, среда, суббота, воскресенье

Turkish Airlines предлагает пассажирам как прямые рейсы в Стамбул, так и билеты с пересадкой в другие города в Азии, Африке и Америке. Смешанное расписание с утренними и вечерними рейсами позволяет получить более удобные стыковки с меньшим временем ожидания следующего вылета.