Ватикан впервые обнародовал информацию о своих владениях недвижимостью

Ватикан впервые в истории обнародовал информацию о своих владениях недвижимостью, указав, что обладает более 5000 объектами недвижимости, преимущественно в Италии.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, передает Европейская правда.

Раскрытая информация содержится в двух документах: консолидированном финансовом отчете 2020 года для Святого Престола и первом публичном бюджете Управления имущества Святого Престола (APSA).

APSA, которое является своего рода бухгалтерией, управляет недвижимостью и инвестициями, выплачивает заработную плату и действует как отдел закупок и отдел кадров.

30-страничный бюджет APSA показал, что ему принадлежит 4051 объект недвижимости в Италии и около 1120 за границей, не учитывая посольства по всему миру.

Лишь около 14% итальянской собственности сдавались в аренду по рыночным ценам, тогда как остальные сдавались по сниженным, многие из них - церковным служащим. Около 40% объектов явлются институциональными зданиями, такими как школы, монастыри и больницы.

Документация показала, что APSA обладает инвестиционной недвижимостью в престижных районах Лондона, Женевы, Лозанны и Парижа.

Одно здание в районе Лондона Южный Кенсингтон привело к огромным убыткам после того, как было приобретено Государственным секретариатом Ватикана в качестве инвестиции в 2014 году.

27 июля в Ватикане стартует судебный процесс над 10 людьми в связи с покупкой этого объекта, в том числе над известным кардиналом. Этим лицам предъявлены обвинения в финансовых преступлениях, включая хищение, отмывание денег, мошенничество, вымогательство и злоупотребление служебным положением.

Отдельный консолидированный финансовый отчет Святого Престола показал дефицит в 64,8 млн евро в 2020 году по сравнению с дефицитом в 79,2 млн евро в 2019 году.