Пятая часть украинцев работает неофициально, – Гоструда

Каждый пятый украинец работает в теневом секторе экономики, однако теневая занятость в настоящее время существенно уменьшается.

Об этом сообщил заместитель главы Государственной службы по вопросам труда Игорь Дегнера в эфире телеканала "Дом".

"Если анализировать 2019 год, то в течение года у нас неформальная занятость уменьшилась всего на 15 тыс. неформальных рабочих мест. В 2020 году такая динамика усилилась. Имеет существенную тенденцию к уменьшению. Мы за 2020 год видим уменьшение уровня неформальной занятости порядка 184 тыс. А если брать в сумме уменьшение с начала 2020 года по 1 апреля 2021 года, мы имеем уменьшение неформальной занятости на 495 тыс. теневых рабочих мест", – сказал он.

Дегнера добавил, что одними разъяснениями и информационными подходами невозможно существенно повлиять на работодателей. Поэтому с 14 июля в Украине началась активная фаза проверок.

Ранее сообщалось, что за три недели кампании по выявлению неформально трудоустроенных отношений обнаружили 3 216 работников без трудовых договоров.