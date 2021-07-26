БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Объем выданных льготных кредитов для бизнеса превысил 54 миллиарда (обновлено)

За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 410 кредитов на 865,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы было выдано 20 722 кредита на общую сумму 54,5 млрд грн.

Из них 20,2 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,7 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 27,6 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.

Как добавили в Министерстве экономики, наиболее активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (46%), торговли и производства (25%) и промышленной переработки (17%).

По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская и Киевская области.

В министерствах напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 33 банками.

Джерело:  Минфин
