Фонд госимущества издал приказ о приватизации "Центрэнерго" до конца года

Фонд государственного имущества (ФГИ) издал приказ о приватизации энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго".

Об этом сообщили в "Цнтрэнерго", передает Интерфакс-Украина.

"Приказом ФГИ № 1275 от 23 июля 2021 года принято решение о приватизации объекта государственной собственности – госпакета акций в размере 78,289% уставного капитала публичного акционерного общества "Центренерго", что составляет 289 205 117 штук акций", – говорится в сообщении.

Согласно приказу, утвердившему план размещения акций, пакет акций генкомпании планируется к размещению на аукционе с условиями в сроки со 2 августа по 31 декабря 2021 года.

Управление большой приватизации Фонда должно обеспечить создание аукционной комиссии и конкурсный отбор советника для подготовки к приватизации и продажи пакета, говорится в приказе.

Как сообщалось, в середине июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что госпакеты акций в ПАО "Центрэнерго", как и ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) готовы для продажи на приватизационных конкурсах.

Зампредседателя Фонда Константин Кошеленко в начале июля сообщил, что ведомство ожидает утверждения правительством перечня государственных шахт, которые будут присоединены к ПАО "Центрэнерго" с целью совместной приватизации в рамках вертикальной интегрированной компании (ВИК), в течение месяца.

В то же время он отказался назвать шахты, которые могут войти в ВИК. "Давайте все-таки дождемся решения правительства", – сказал Кошеленко.

Прогнозируемые сроки приватизации Центрэнерго постоянно менялись: сначала была анонсирована его продажа до конца 2021 года, затем в прогнозах Фонда сроки сдвигались на март 2022 года- второй квартал 2022 года.

Министерство энергетики завершило внутренний аудит эффективности государственных угледобывающих предприятий, проведенный во исполнение распоряжения Кабинета министров №1215-р от 5 октября 2020 года об объединении ПАО "Центрэнерго" с перспективными госшахтами, в конце марта.