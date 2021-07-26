Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 522 миллиона
По состоянию на 26 июля 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 614 кредитных договоров на общую сумму 522,1 млн грн, как на первичном (21,05%), так и вторичном (78,95%) рынках.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Всего в уполномоченные банки поступило 947 заявок на участие в программе на общую сумму 812,95 млн грн, из которых 20,37% составляет первичный рынок и 79,63% - вторичный.
В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:
- Киев (33,9%);
- Киевская область (30%);
- Харьковская область (6,3%);
- Львовская область (5,8%);
- Ривненская область (4,2%).
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
- +5% - количества кредитов и +5% - суммы кредитов;
- +3% - количества заявок и +3% - суммы заявок.
Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль