Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 522 миллиона

По состоянию на 26 июля 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 614 кредитных договоров на общую сумму 522,1 млн грн, как на первичном (21,05%), так и вторичном (78,95%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Всего в уполномоченные банки поступило 947 заявок на участие в программе на общую сумму 812,95 млн грн, из которых 20,37% составляет первичный рынок и 79,63% - вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

Киев (33,9%);

Киевская область (30%);

Харьковская область (6,3%);

Львовская область (5,8%);

Ривненская область (4,2%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+5% - количества кредитов и +5% - суммы кредитов;

+3% - количества заявок и +3% - суммы заявок.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.