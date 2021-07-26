БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
327 0

Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 522 миллиона

Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 522 миллиона

По состоянию на 26 июля 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 614 кредитных договоров на общую сумму 522,1 млн грн, как на первичном (21,05%), так и вторичном (78,95%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Всего в уполномоченные банки поступило 947 заявок на участие в программе на общую сумму 812,95 млн грн, из которых 20,37% составляет первичный рынок и 79,63% - вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

  • Киев (33,9%);
  • Киевская область (30%);
  • Харьковская область (6,3%);
  • Львовская область (5,8%);
  • Ривненская область (4,2%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

  • +5% - количества кредитов и +5% - суммы кредитов;
  • +3% - количества заявок и +3% - суммы заявок.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.

Автор: 

Джерело:  Минфин
банки (7125) іпотека (379) кредит (3423)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 