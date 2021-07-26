Лоукостер Ryanair увеличил убыток на 47%

Ирландская компания Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, увеличила чистый убыток на 47% в первом квартале 2022 финансового года, однако выручка существенно выросла.

Как сообщают у авиаперевозчика, чистый убыток за три месяца, завершившиеся 30 июня, составил 272,6 млн евро по сравнению со 185,1 млн евро за аналогичный период годом ранее, передает Интерфакс-Украина.

Между тем квартальная выручка Ryanair взлетела на 196%, до 371 млн евро по сравнению со 125 евро за аналогичный период годом ранее.

Компания скорректировала прогноз перевозки пассажиров на текущий фингод до 90-100 млн человек по сравнению с предыдущим прогнозом до 80-120 млн человек.

Объем перевозок существенно восстановился в первом финквартале, составив 8,1 млн пассажиров по сравнению с 500 тыс. пассажиров за аналогичный период годом ранее на фоне возобновления авиасообщения. Компания также связывает рост объема перевозок со снижением цен на авиаперелеты.

Ryanair сообщила, что текущая ситуация с ограничениями в Великобритании, связанными с пандемией коронавируса, как ожидается, приведет к усилению неопределенности, отметив, что авиаперевозчик продолжит снижать цены на рейсы в краткосрочной перспективе.