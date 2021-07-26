ЕБРР выделит "Киевтеплоэнерго" кредит на 140 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" кредит 140 млн евро на развитие тепловой инфраструктуры столицы.

Соответствующий проект совет директоров банка одобрил на минувшей неделе, передает Интерфакс-Украина.

ЕБРР отметил, что кредит будет разделен на два равных транша и направлен на обеспечение устойчивой и эффективной работы существующих теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и котельных в Киеве, повышение надежности транспортировки тепла, решение других критических задач по реабилитации и модернизации системы централизованного теплоснабжения города, повышение качества услуг отопления и горячего водоснабжения и улучшение производственных и финансовых показателей и возможностей КП.

Банк уточнил, что проект является частью Green City Framework-2 (GrCF2, "Концепция зеленых городов"), нацеленной на решение экологических проблем в отдельных крупных городах.

КП "Киевтеплоэнерго" полностью принадлежит Киеву, является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух крупных газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода "Энергия".

Киевсовет одобрил привлечение этого кредита на срок до 13 лет в апреле этого года, уполномочив мэра города Виталия Кличко подписать договор гарантии с ЕБРР.

Самый масштабный проект в рамках кредитной программы – установка на ТЭЦ-6 современного когенерационного оборудования. В рамках энергоэффективных мероприятий на ТЭЦ-5 планируется строительство конденсационного экономайзера, позволяющего использовать остаточную энергию дымовых газов для производства тепла. Аналогичное оборудование уже три года работает на ТЭЦ-6.

Кроме того, предусматривается финансирование комплекса решений, направленных на внедрение системы мониторинга и управления SCADA, позволяющей в режиме реального времени следить за техническими параметрами работы оборудования на всех производственных объектах.

О своем намерении привлечь кредит ЕБРР с трехлетним льготным периодом "Киевтеплоэнерго" сообщило в 2019 году. Тогда сообщалось о трех основных направлениях проекта – закрытии 45 мелких котельных (из 200 котельных, которыми располагает предприятие), замене конденсационного теплообменника на малом блоке ТЭЦ-5, установке новых генерирующих мощностей на ТЭЦ-6.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине.