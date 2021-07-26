"Укртелеком" Ахметова в первом полугодии увеличил доход от интернета на 7,4%

Общий доход "Укртелекома" в первом полугодии 2021 года составил 3,4 млрд грн (на более 10% больше, чем было за аналогичный период 2020 года), доход от интернета превысил 1 млрд грн (+7,4%).

Об этом говорится в сообщении "Укртелекома".

Доход от телекоммуникационных услуг составил почти 2,4 млрд грн. Частным абонентам предоставлено услуг на почти 1,5 млрд грн, бизнес-потребителям – на 692 млн грн. Быстрый рост базы пользователей фиксированного оптического интернета до 203 тыс. абонентов (+83%) обусловил дальнейший рост дохода от интернета до более 1 млрд грн (+7,4%). В бизнес-сегменте доход от интернета увеличился на 10,2%, до 226 млн грн, а в массовом – на 6,6%, до 786 млн грн.

Отмечается, что "Укртелеком" продолжает подключать небольшие города и села к скоростному оптическому интернету. Сейчас работы ведутся в почти 150 населенных пунктах, уже проложено более 4,5 тыс. километров волоконно-оптического кабеля.

По всей стране оптическим интернетом от "Укртелекома" уже пользуются 850 и 1250 образовательных учреждений, а также 380 территориальных общин. Из них 156 медицинских и 233 учебных заведений и 21 территориальная община подключены в этом году.

Также растут доходы, связанные с управлением активами, в том числе поступлениями от коммерческой аренды имущества, не задействованного в производственных процессах, в первом полугодии они составили свыше 213 млн грн, что почти на 41% больше аналогичного периода прошлого года. Оператор начал трехлетнюю программу обновления автопарка, которая предусматривает замену более 1300 автомобилей, используемых в трудовой деятельности оператора, в том числе и для выездов аварийно-восстановительных бригад, развертывания волоконно-оптических сетей, подключения и обслуживания абонентов.

Капитальные инвестиции в первом полугодии 2021 года составили почти 310 млн грн.

В то же время отмечается, что проблемной остается ситуация с задолженностью местных бюджетов по возмещению затрат общества за предоставленные телекоммуникационные услуги льготным категориям граждан. По состоянию на 30 июня 2021 года задолженность составляет более 124 млн грн.

В этом году "Укртелеком" уже уплатил 975 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

Как сообщалось, ПАО "Укртелеком" в 2020 году сократило чистый доход 2% – до 6,21 млрд грн. При этом показатель EBITDA увеличился на 4,8% – до 1,7 млрд грн, маржа EBITDA – на 1,8 процентных пункта, до 27,3 по сравнению с аудированной отчетностью оператора за 2019 год.

Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора. Согласно материалам судебного разбирательства, к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.

В октябре 2019 года компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона урегулировала спор с Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома". В СКМ не опроверги выплату более $700 млн по решению суда, отказавшись уточнить детали.