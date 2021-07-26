"Укрнефтебурение" в первом полугодии снизило добычу газа на 7%

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" (УНБ) в январе-июне 2021 года добыло 356,1 млн кубометров газа, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (381,8 млн кубометров).

Об этом говорится в сообщении компании.

Объем добычи нефти/конденсата уменьшился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 38,5 тыс. тонн по сравнению с 43,7 тыс. тонн.

В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа за шесть месяцев 2021 года составила 404,9 млн кубометров, добыча нефти/конденсата – 40,5 тыс. тонн.

Объем добычи ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" за июнь 2021 года составил 59,8 млн кубометров природного газа и 6,8 тыс. тонн нефти/конденсата,что превышает показатель аналогичного периода 2020 года на 2% и 10% соответственно.

"Реализация планов по поддержанию и наращиванию уровня добычи требует времени и значительных усилий, поскольку УНБ эксплуатирует только одно нефтегазовое месторождение, и оно находится на этапе падающей добычи. Мы значительно усилили команду в плане геологической и технической экспертизы и реализуем ряд проектов на нашем месторождении. Возобновление программы бурения в этом году и освоение новой скважины – это уже огромный успех, учитывая сложные экономические условия, в которых мы работали весь прошлый год. На данном этапе мы, в первую очередь, ориентированы на проекты по поддержанию добычи, но также активно рассматриваем различные инвестиционные возможности с целью расширения географии добычи за пределы Сахалинского месторождения", – прокомментировал результаты председатель правления ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" Михаил Бакуненко.

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский район Харьковской области).

Компания эксплуатирует 33 газоконденсатных и нефтегазовых скважин. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.

Объем добычи газа УНБ в 2020 году составил 725,4 млн кубометров, нефти и конденсата – 80,8 тыс. тонн.